Waarom stond deze Ferrari van ruim 2 miljoen euro maar één dag op Nederlands kenteken?

In oktober werden bijna 65.000 personenauto’s van een nieuw kenteken voorzien, maar in enkele gevallen was dat slechts van heel korte duur.

Opnieuw konden we weer interessante auto’s verwelkomen op Nederlands kenteken, waaronder enkele nieuwe modellen, verschillende prachtige klassiekers en natuurlijk een aantal supersnelle sportauto’s. De hoogtepunten zullen we in dit artikel bespreken, waarbij we beginnen met twee zeer exclusieve auto’s die maar één dag op kenteken hebben gestaan.

Ferrari Daytona SP3 en 812 Competizione

Op zich is het heel erg gaaf dat een gele Daytona SP3 en een gele 812 Competizione in oktober op Nederlands kenteken zijn gezet. Dus twee zeer bijzondere en prijzige sportauto’s die we binnenkort op de weg kunnen spotten? Helaas, dat is niet het geval.

Beide auto’s hebben bij de RDW namelijk direct de ‘export indicator’ ontvangen. Vanuit een bedrijfsvoorraad is het Nederlandse kenteken aangevraagd, maar puur met de intentie om verkoop naar het buitenland makkelijker te maken. Voor een buitenlandse koper is het immers veel makkelijker om een auto te kunnen invoeren (en registreren) als alle papieren mooi overeenkomen, dus als zowel de (actuele) registratiedocumenten als de verkoopfacturen verwijzen naar dezelfde verkoper. Dat scheelt weer een hoop gedoe.

Bij de RDW-registratie van deze twee auto’s is er zelfs geen tenaamstelling geweest, wat op zich ook niet nodig is als ze vanuit een bedrijfsvoorraad verkocht zijn. Jammer genoeg is hierdoor bij beide auto’s ook geen catalogusprijs genoteerd, wat anders wettelijk verplicht is. De exacte nieuwprijs krijgen we daardoor ook niet te weten, waardoor ze in standaard RDW-lijstjes met ’de duurste auto op Nederlands kenteken’ ook niet zullen verschijnen.

We moeten het hierdoor slechts doen met de basis nieuwprijs van deze modellen, namelijk € 2.106.679 voor de SP3 en € 610.851 voor de 812 Competizione. Maar zonder twijfel is de prijs waarvoor deze auto’s verkocht zijn een heel stuk hoger, er is immers veel vraag naar dergelijke supercars.

Maar om welke auto’s gaat het dan precies? Het blijken twee auto’s uit de collectie van Bernard ten Brinke te zijn, beter bekend als de BTB Car Collection. De SP3 hebben we al uitgebreid besproken toen die ruim twee jaar geleden naar Nederland kwam. Nu is deze dus vertrokken, maar de kans is best aanwezig dat dit voornamelijk is gedaan om ruimte te maken voor twee andere hypercars die hij nog in bestelling heeft staan, een Bugatti Tourbillon en een Ferrari F80!

Rolls-Royce Black Badge

Foto: Freddie de Roeck

Doordat bij de genoemde SP3 geen catalogusprijs geregistreerd werd, komt deze dus ook niet voor in het overzicht met de duurste auto’s. Voor oktober gaat de eer in die categorie daarom naar de Mercedes-AMG PureSpeed. Toen de eerste op kenteken verscheen schreven we er al een leuk artikel over, maar het grappige is wel dat er ondertussen nog twee andere PureSpeeds zijn geregistreerd. De duurste is zelfs nog een tikkie duurder dan de andere twee: € 1.124.517!

Kijken we naar de andere ‘peperdure’ auto’s, dan valt er toch wel weer iets op: de naam ‘Black Badge’. Een Black Badge Cullinan van € 732.434, een Black Badge Ghost van € 628.992 en een Black Badge Spectre van € 528.953. Allemaal gloednieuw, hoewel er ook nog twee andere Black Badges vanuit het buitenland geïmporteerd zijn, een Ghost en een Cullinan.

Blijkbaar is het dus een beetje ‘in’, een super-de-luxe Rolls-Royce, maar dan met een extra vleugje rebelsheid en sportiviteit, net weer even anders dan een gewone Rolls-Royce. Hoewel je een Rolls-Royce natuurlijk nooit ‘gewoon’ kan noemen.

Spyker

Allesbehalve gewoon: een Spyker! En met de Spyker die in oktober op kenteken verscheen is zelfs iets bijzonders aan de hand.

De desbetreffende auto verliet de fabriek in 2007 als een C8 Spyder met het stuur aan de rechterzijde, in de kleur ‘Anthracite’ met een interieur in ‘Magnolia’. Binnen twee jaar werd de auto echter omgebouwd tot een C8 Laviolette, de coupé versie van de C8, waarbij het interieur werd omgetoverd naar ‘Pharaoh’. Enkele jaren later vertrok de auto naar Japan, waar de auto een witte lak kreeg.

In december 2022 ging de auto naar de Nederlander Jasper den Dopper, in ons wereldje beter bekend als ‘SpykerEnthusiast’, die ongelofelijk belangrijk is geweest voor het merk Spyker door tientallen exemplaren te onderhouden en te restaureren. De Spyker #187 begon daar aan een flink restauratieproject, waarbij het stuur naar de linkerkant verschoof. Voor de buitenkant werd wederom gekozen voor zwart en ook het interieur werd vernieuwd, opnieuw in ‘Pharaoh’. Tenslotte werden verschillende opties aangebracht, zoals een periscoop achteruitkijkspiegel en LED-achterlichten. Het prachtige resultaat kon in september al bewonderd worden tijdens Wheels Mariënwaerdt.

Nieuwe Vanquish Volante

Verschillende nieuwe modellen werden in oktober voor het eerst door de RDW op kenteken gezet, maar het grootste gedeelte is onlangs al besproken in andere artikelen op Autoblog. Denk aan de Leapmotor C10 AWD met 600 pk, de nieuwe Mitsubishi Grandis, de vernieuwde Tesla Model S en tenslotte de nieuwe Lucid Gravity.

Allemaal best leuke en interessante auto’s, maar de mooiste is toch wel deze: de nieuwe Aston Martin Vanquish Volante. Een werkelijke schoonheid, met onder de motorkap de 5,2-liter twinturbo-V12 die 835 pk aan vermogen levert en 1.000 Nm aan koppel. Het sprintje vanuit stilstand naar 100 km/u duurt zo’n 3,4 seconden, terwijl een topsnelheid mogelijk is van 345 km/u. Met een cabrio!

Wel is de prijs van deze auto een beetje verwarrend. Bij de RDW werd een catalogusprijs van slechts € 419.928 genoteerd, maar het lijkt erop dat men de BTW en BPM vergeten is. De vanaf-prijs is namelijk al € 532.656 en de nieuwe eigenaar zal vast nog wel voor de nodige opties hebben gekozen.

Cisitalia 202

Foto: Kidston Motorcars

Terug in de tijd, naar 1972. In dat jaar werd in de collectie van het Museum of Modern Art (MoMA) in New York voor het eerst een auto getoond: een Cisitalia 202. Is het daarmee gewoon een feit dat het een prachtige auto is? Of toch slechts een mening, want niet iedereen zal alle ‘kunst’ even mooi vinden?

Een ander feit is echter wel dat een Cisitalia 202 in oktober op een nieuw Nederlands klassiekerkenteken is gezet. Om precies te zijn een rode Cisitalia 202 Gran Sport Berlinetta uit 1949 met een carrosserie van Pinin Farina. Deze is ooit in een schuur in Venezuela ontdekt en werd vervolgens in de Verenigde Staten gerestaureerd. Prachtig om deze nu op Nederlands kenteken te verwelkomen, waarbij de kans groot is dat bij de huidige eigenaar de Mille Miglia van volgend jaar op het programma staat.

Nog meer klassiekers

Verschillende andere leuke klassiekers zijn ook in oktober op kenteken gezet, waaronder een Ferrari 250 Testa Rossa ‘Recreation’ van het Nederlandse DHG Racing (David Hart Group), een exemplaar dat bekend is geworden vanwege de nogal bijzondere hardtop. Ondanks dat het geen echte Testa Rossa is, is de kans groot dat dit exemplaar wel gebruikt wordt waarvoor de originele variant ooit ontworpen is: racen op het circuit!

Verder konden we opnieuw een Mercedes-Benz 300 SL Gullwing verwelkomen, een exemplaar dat eerder dit jaar voor ruim 1,5 miljoen dollar verkocht werd op een veiling in Amerika.

Als laatste zagen we een gele Ferrari 275 GTB/4 verschijnen op een oud kenteken uit oktober 1981. De auto is toen slechts kort in Nederland geweest, eigenlijk alleen vanuit ‘de handel’. Het ging om een rood exemplaar, dat ook nog flink verbouwd was. Zo zat er een targa-dak op, was de neus voorzien van kleine race vleugeltjes, waren er extra luchtinlaten gemaakt achter de zijraampjes en zat er een speciale competitie-tankdop op, allemaal gericht op de racerij.

De auto is uiteindelijk volledig gerestaureerd en daarbij teruggekeerd als een ‘normale’ 275 GTB/4, nu in het geel. In augustus werd de auto geveild voor $ 2.562.500 en keerde ze terug naar Nederland. Dankzij voldoende bewijs is het gelukt om voor deze auto het originele Nederlandse kenteken uit 1981 terug te krijgen: HH-02-BL.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen