Ford Nugget is een perfect alternatief op McNuggets

Sowieso veel gezonder.

Het is voor weggebruikers een noodzakelijk kwaad: wegrestaurants. Deze zijn niet altijd even denderend. Met name de kwaliteit van veel van origine Amerikaanse hamburgerketens laat erg veel te wensen over. Het zijn geweldige locaties als je een chronisch tekort hebt aan glucose, natrium en vet, maar voor normale vitamines kun je er niet echt terecht.

Ford heeft gelukkig een fantastisch alternatief op matige snelwegrestaurants. Ironisch genoeg heeft voor een opmerkelijk naam gekozen: de auto op de afbeeldingen is namelijk de Ford Transit Custom Nugget, een van de specialiteiten die je juist bij een snelwegrestaurant kan aanschaffen.

De Transit Custom Nugget is een compleet ingerichte camper. In plaats van zo’n polyester opbouw, is alles in de Transit gebouwd. Om te zorgen voor extra ruimte, kan het dak verhoogd worden. Er is plaats voor 2 personen om te slapen. Om toch het gevoel te geven van thuis, heeft de Transit Custom Nugget een wi-fi hotspot. De Transit Nugget heeft een 2.0 EcoBlue diesel onder de kap die 185 pk levert, naar keuze wordt deze gekoppeld aan een automaat of handbak. Als ze bij Ford die PHEV aandrijflijn nu leverbaar maken, heeft de leaserijder er wellicht ook wat aan. Die houden die fastfoodketens in stand, natuurlijk.

Maar het belangrijkste is natuurlijk het keukentje. Zoals je kunt zien op de afbeeldingen is deze uitstekend geschikt om groente en andere gezonde dingen te bereiden. Kun je onderweg tenminste een fatsoenlijke maaltijd nuttigen. Er is alleen nog een Britse prijs bekend, 56.273 pond. Of de auto naar Nederland komt, is niet bekend. De Transit Custom Nugget wordt op dit moment onthuld op de Birmingham Motorhome and Carvanshow. Helaas zijn @CasperH en @Wouter niet aanwezig om verslag te doen van de Ford Transit Custom Nugget. Gelukkig hebben we de foto’s nog.