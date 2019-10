Stroomkosten versus brandstofkosten

Los van de aanschaf, de bijtelling, motorrijtuigenbelasting, de BPM is er nog een financiele kant van de elektrische auto te belichten: wat kost het om een kilometer te maken op stroom?

De brandstof- en elektriciteitskosten

We gaan daarbij uit van de gemiddelde Nederlandse stroomkosten (voor een particulier) en de adviesprijs voor de brandstoffen benzine en diesel.

De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) voor benzine is op moment van schrijven 1,74 euro. Met een beetje moeite betaal je echt snel veel minder voor een liter euro95. In Rotterdam zijn er maar enkele pompen die boven of op de adviesprijs zitten, bij de meeste pompen betaal je maximaal 1.60 euro voor een liter benzine.

Bij diesel is er hetzelfde aan de hand, de adviesprijs is zo’n beetje het maximale wat je betaalt. Voor diesel is de GLA (gemiddelde landelijke adviesprijs) op dit moment 1,46 euro. Ook voor diesel betaal je in de praktijk bij de meeste pompen zo’n 10-15 cent minder per liter.

De prijs voor elektriciteit varieert minder per aanbieder. We gaan uit van een normale aansluiting, dus niet één met een dubbeltarief, waarbij er overdag iets meer wordt betaald dan ’s-nachts. Daar zijn wellicht nog wat euro’s te halen voor een slimme EV-rijder die zijn auto via een laadschema alleen tijdens daluren van stroom gaat voorzien. Voor nu gaan we dus uit van een kWh prijs van 22 cent. Dat is inclusief de belasting, net als bij de benzine- en dieselprijs overigens.

Het verbruik

Er zijn niet zo veel auto’s die met verschillende aandrijflijnen leverbaar zijn. De Koreaanse merken Hyundai en Kia hebben de Niro, Soul, Ioniq en Kona die zowel in een volledige elektrische als in een benzinevariant beschikbaar zijn. Diesels bieden de Koreanen dan weer niet aan, maar Volkswagen doet dat wel voor de Golf. De Duitsers zijn sowieso kampioen verschillende aandrijflijnen, er is/was ook nog de keuze uit een CNG versie en een plug-in hybride.

Voor de berekening gebruiken we het praktijkverbruik van de Golf, bouwjaar 2018 en met een maximaal vermogen van 170 pk (bron Spritmonitor.de). Met dat laatste criterium filteren we de Golf GTI, GTD en R eruit, omdat die toch wel wezenlijk andere prestaties hebben dan de rest van de motoren.



Volkswagen Golf 2018

Diesel 5,6 liter per 100 km

Benzine 6,4 liter per 100 km

Elektriciteit 14,8 kWh per 100 km

Als je naar de verhoudingen in verbruik kijkt, dan zijn die niet wezenlijk voor één van de Koreaanse spelers, de Hyundai Ioniq.

Hyundai Ioniq 2018

Benzine 4,7 liter per 100 km

Elektriciteit 13,6 kWh per 100 km

De kosten per kilometer

Het aantal liters per 100 kilometer vermenigvuldigen met de prijs per kWh of per liter en vervolgens dat resultaat delen door honderd. Als je een beetje gevoel hebt voor hoofdrekenen dan weet je dat de elektrische auto glansrijk gaat winnen van de benzineauto en van de diesel.

Dat blijkt, want dit zijn de kosten per kilometer voor de “brandstof.

Diesel € 0,082

Benzine € 0,111

Elektrisch € 0,034

Al deze berekeningen zijn met de adviesprijzen voor benzine en diesel gedaan, dus er is nog wel 5-10% vanaf te snoepen door beter op te letten waar je tankt. De kosten voor elektriciteit kunnen wel fors hoger als je veel snellaadt, want die kW prijzen zijn meestal veel steviger. Alleen oudere Tesla’s hebben nog levenslang gratis superchargen, bij de meeste nieuwe zit dan niet meer erbij.

Desondanks is er qua kilometerkosten een klinkklare overwinning voor de elektrische auto. Het is meer dan twee keer zo goedkoop om een kilometer af te leggen in een EV dan in een diesel. Benzine rijden is zelfs meer dan drie keer zo duur per kilometer. De aanschaf van een elektrische auto is overigens ook een stuk duurder, dat scheelt 50-100% met een vergelijkbare benzine auto. Zonder (extra) belastingvoordelen is de EV pas na 150-200.000 kilometer goedkoper, dus daarvoor hoef je het niet te doen. Gelukkig maar voor Tesla, Hyundai en Kia, dat de bijtelling op elektrische auto’s dit jaar nog zo laag is.