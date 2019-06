Maserati denkt groot voor volgende modellenreeks

In de letterlijke zin van het woord.

Maserati, tsja. “Ze bestaan nog”, maar echt inspirerend is het merk met de drietand niet de laatste tijd. Je hebt de stokoude GranTurismo, de iets minder stokoude Quattroporte en de nóg net iets minder stokoude Ghibli. De Levante is nog niet bizar oud, maar met behulp van niet de allernieuwste techniek is dat ook geen geweldige auto. Nee, Maserati moet even met een klapper komen.

Die klapper lijkt de opvolger van de GranTurismo te zijn, het wordt de (of een) productieversie van de Alfieri. Iets wat wij alleen maar toejuichen, want dat is een mooie auto. Bovendien gaat de auto voornamelijk elektrische aandrijving krijgen, dus in technisch opzicht staat de auto ook zijn mannetje. De in autotermen bejaarde GranTurismo kan wel zo’n opvolger gebruiken.

Toch kan het nog duur uitpakken, zo vooruitstrevend zijn. Om geld in het laatje te brengen leek het erop dat Maserati aan de Antichrist zou gaan werken. Namelijk een compacte crossover met hybride-technologie. Een al verdoemde Levante, maar dan nog minder Maserati-achtig. Ironisch voor een merk met een drietand als logo stond men al klaar met de hooivorken. Doch, Maserati ziet er vanaf.

In gesprek met Autocar zegt Maserati-baas Harald Wester dat je juist omhoog moet gaan. Ondanks wat men denkt zit er juist een hogere winstmarge op grote en luxe auto’s die Maserati momenteel bouwt. Het gamma moet daarom omhoog, niet omlaag. Onder de Ghibli en Levante komen allebei geen nieuwe modellen.

Maserati blijft dus een exclusief merk. Helaas heeft die exclusiviteit meer te maken met het niet willen kopen dan het niet kunnen kopen, maar goed. Hopelijk dat die Alfieri even een mooie indruk achter laat, zoals de GranTurismo dat ook deed in 2007(!)