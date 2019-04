Ziet de nieuwe 3 Serie er zo wel mooi uit?

Oranje boven!

Soms moet je even wennen aan een nieuw model. Je kent het wel. Dat je even een paar weken nodig hebt voordat je bepaalde lijnen gaat appreciëren. In andere gevallen duurt het wat langer. Sommige mensen proberen nog steeds gewend te raken aan de BMW 7 Serie (E65) uit 2002, bijvoorbeeld. Ook de nieuwe 3 Serie heeft eventjes de tijd nodig. Niet qua rijden overigens, het nieuwe onderstel is geweldig.

Voorheen nam BMW zo min mogelijk risico met qua design hun bestseller. Denk aan de E90, die relatief behouden was vormgegeven in vergelijking met auto’s als de 1 Serie (E87) of 5 Serie (E60). Bij de nieuwste 3 Serie (G20) lijkt het, meer dan ooit, afhankelijk te zijn van de uitvoering. Dan niet alleen of je een ‘standaard’, ‘Sportline’, Luxury Line’ of M-Sport hebt, maar ook welke kleur.

De M-Sport is eventueel uit te breiden met BMW M Performance goodies. Traditiegetrouw levert BMW dan een setje persplaten mee met een auto die in het wit gespoten is. Dat is balen, want heel erg fraai zag dat model er niet uit. Ook het feit dat persfoto’s te ‘clean’ zijn bewerkt, draagt niet bij aan de feestvreugde. Gelukkig is daar zoals altijd Abu Dhabi Motors.

Meestal heeft deze dealer uit het Midden-Oosten diverse 7 Series of Rolls-Royces staan in een aparte kleur, voor vandaag showen ze een heuse 3 Serie! Het is niet eens de snelste variant, maar een relatief bescheiden 330i. Het voordeel is dat dit ‘normale’ foto’s zijn en geen overgewerkte beelden van BMW zelf. Natuurlijk is smaak heel persoonlijk, maar wat ons betreft ziet het resultaat er erg dik uit.

De M-kleuren in de grille zijn een beetje fout en hopelijk ziet BMW ooit nog het licht en bieden ze gewoon grijze velgen aan. Op de standaard 17″ wielen van de instapper na, zijn alle andere wielen ‘bicolor’, waardoor het lijkt alsof je wielen uit de Sloveense Rieger-gids uit 2005 komen. Verder is dit exemplaar in Sunset Orange er perfect uit. Wil je een andere kleur op een 3 Serie? Check dan deze BMW Indiviudal Configurator.