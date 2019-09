Mercedes introduceert twee vriendelijke SUV-opties

Niet 'bijtellingsvriendelijk' meer, maar wel degelijk milieuvriendelijk

Nog niet zo heel lang geleden was het een grote hit in de Nederlandse verkooplijsten, de extra zuinige en dus schone SUV met een plugin-hybride aandrijflijn. Je wil een SUV, want lekker praktisch, maar met elektromotor erbij scheelt het toch aanzienlijk in de bijtelling.

Dat is nu niet meer het geval. Voor zo min mogelijk bijtelling moet een auto tegenwoordig geheel elektrisch zijn. Toch is de plugin hybride tegenwoordig een stuk schoner dan voorheen, althans: reëel gezien. Dat bewijzen deze twee Mercedessen. De een is een GLE, de ander een GLC.

GLE 350 de (V167)

De GLE 350 de 4-Matic heeft een vierlcilinder lijnmotor, die goed is voor 194 pk (bij 3.800 toeren) en 400 Nm, dat beschikbaar is tussen 1.600 en 2.800 toeren. Deze is gekoppeld aan een 100 Kw sterke elektromotor. Het totale systeemvermogen bedraagt 320 pk en het systeemkoppel is 700 Nm. De elektromotor wordt gevoed door een 31,2 kWh sterk accupakket. Volgens de WLTP kun je 90 tot 99 kilometer rijden op één volle accu. Daarbij kun je tot 160 km/u rijden, daarboven springt de dieselmotor bij. De prestaties zijn voor zo’n gigantische auto niet verkeerd. In slechts 6,8 tellen zit je op de 100 km/u, de topsnelheid is begrensd op 210 km/u.

GLE 300 e (X253)

De tweede milieuvriendelijke SUV van Mercedes-Benz is de GLC 300 e 4-Matic. Een groot verschil is niet alleen dat de GLC kleiner is, maar ook is voorzien van een benzinemotor. Deze levert 211 pk (bij 5.500 toeren) en 350 Nm tussen 1.200 en 4.000 toeren. De elektromotor is met 90 kW iets minder sterk, maar reden tot klagen is er niet dankzij een genereus koppel van 440 Nm. De GLC 300 e nog sneller naar de 100 km/u: 5,7 seconden. De topsnelheid is nog altijd begrensd, zij het op 230 km/u. Volgens de WLTP kun je zo’n 39 tot 43 km op één tank halen.

Beide auto’s beleven hun publieksdebuut op de IAA in Frankfurt deze week.