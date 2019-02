Het infotainmentscherm van deze auto zet Tesla voor schut

Groter is beter, zo denken ze in Japan.

In zijn huidige vorm gaat de Subaru Legacy, de zesde generatie, alweer enkele jaren mee. Hoog tijd voor verandering, zo denkt de Japanse autofabrikant. Op de Chicago Auto Show, die komend weekend van start gaat, moet de auto officieel zijn debuut maken. In aanloop naar de onthulling heeft Subaru alvast een aantal half belichte beelden van de zevende generatie gepubliceerd en daaruit kunnen we opmaken dat met name het interieur zeer netjes wordt.

Dit is positief nieuws, want Subaru heeft de laatste jaren niet per se de fraaiste binnenzijden gemaakt. Bij de nieuwe Legacy zal dit wel anders zijn, want naast een nette portie beige leer en een BMW-achtige automatische versnellingspook weet vooral het nieuwe infotainmentscherm de aandacht te trekken. Daar het hier om een opwarmertje gaat, is het lastig te zeggen hoe groot precies het scherm zal worden, maar duidelijk is wel dat het er absoluut smakelijk uitziet. Als Subaru het besturingssysteem een flinke update heeft gegeven – StarLink werkt niet altijd even fijn – dan zal het grote scherm i.c.m. de knoppen een aangename ervaring moeten opleveren.

De ervaring zelf zal overigens aan onze neus voorbijgaan, want Subaru zal de nieuwe Legacy niet naar Europa brengen. De grote broer van de Impreza heeft jaren op de Nederlandse markt doorgebracht, maar omdat de auto hier amper nog over de toonbank gaat, hebben de Japanners besloten de Legacy alleen te leveren waar de consument hem ook daadwerkelijk wil rijden.

De nieuwe Legacy krijgt overigens niet alleen een volledig opgewaardeerd interieur, ook de rest van de wagen is volledig nieuw. De zevende generatie wordt namelijk voor het eerst gebouwd op Subaru’s Global Platform.