Volkswagen-baas: ons infotainmentsysteem is slecht

OK, zelfs bij Volkswagen vinden ze hun infotainmentsysteem heel erg slecht.

Fabrikanten maken weleens een verkeerde keuze. Ondanks jarenlange tijd van ontwikkeling, marktonderzoek en ontwerpen, gaat het soms niet goed. Denk aan wat betrouwbaarheidsissues of storingen. In dit geval gaat het om Volkswagen en hun infotainmentsysteem.

Daar is al het nodige over gezegd. De Volkswagen Golf 7.5 (check de afbeeldingen) had een fraai interieur met een prima te bedienen unit voor navigatie, muziek en andere functies. De Golf 8 heeft een soberder interieur waarbij alles is ondergebracht in het nieuwe infotainmentsysteem. Thomas Schäfer, de grote baas van Volkswagen, is er duidelijk over.

Probleem wordt opgelost

Hij vind het infotainmentsysteem van Volkswagen erg slecht. Dat laat hij weten aan Car Magazine

We hebben feedback gekregen van klanten, werkgroepen en journalisten. Die waren allemaal unaniem en zeiden: “Jullie weten dat dit niet goed is. Dit moeten jullie verbeteren.” Thomas Schäfer, ziet ook ruimte voor verbeteringen.

En dat is precies wat Volkswagen aan het doen is. Het probleem wordt op twee manieren opgelost. Ten eerste krijgt het systeem een hele grote 3.0-update. De bediening voor de radio en verwarming zullen dan verlicht zijn, zodat je het ook kunt vinden in het donker. Erg handig! Daarnaast wordt het systeem aanzienlijk sneller dan dat nu het geval is.

De andere manier is een modelupdate met een paar wijzigingen. Die ’touch’-bedieningen op bijvoorbeeld het stuurwiel worden hoogstwaarschijnlijk vervangen door fysieke knoppen of in elk geval ingrijpend verbeterd. Heel graag! Want juist in met dat soort knoppen wil je voelen wat je doet, zodat je op de weg kan blijven letten.

Volkswagen Infotainmentsysteem is erg slecht, maar er zijn oplossingen

De software-updates komen al vrij snel, je kan ze aan het einde van volgende maand verwachten. Dat is nog dit jaar! Het vervangen van de sliders duurt iets langer, want daarvoor is een model-upate vereist. Het is de bedoeling dat de fysieke knoppen terugkeren in 2024. De eerste auto die de wijzigingen krijgt, wordt de Volkswagen Tiguan.

Bij Volkswagen werken ze nu meer dan ooit met externe werkgroepen. Voor het systeem van de Golf 8 werden de medewerkers van Volkswagen geraadpleegd. Volgens Schäfer waren die mensen enigszins bevooroordeeld. Vergeet niet dat bij Volkswagen nog niet zo lang geleden een schrikbewind gevoerd werd waar Matthijs van Nieuwkerk, Khadija Arib en Nilüfer Gündoğan zouden zeggen “nou, nou nou, dat is wel een beetje eng gedrag’.

Daarom probeert Volkswagen zoveel mogelijk feedback via externe bronnen te verkrijgen om te zien wat men graag ziet. In dit geval levert dat een terugkeer op van fysieke knoppen. Daarmee is Volkswagen niet de enige, veel fabrikanten hebben dit geprobeerd en draaiden het na een paar jaar toch weer terug.

Meer lezen? Dit zijn de 11 goedkoopste auto’s met 300 pk of meer!