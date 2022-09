Familieauto met 400 liter bagageruimte voor 65K

Wat is eigenlijk de leukste familieauto met 400 liter aan bagageruimte? Wij wisten het ook niet!

Veelal krijgen we de vraag of de aanvragen bij Autoblog advies ‘door echte mensen’ gedaan wordt. Ondanks dat we soms een grapje ertussen door doen (Max uit Hasselt, Mark uit Den Haag) zal het jullie behagen dat het echte mensen zijn! Sterker nog, we hebben veel meer aanvragen dan dat we de rubriek behandelen. Daarvoor onze hartelijke dank: daar maken wij immers content mee!

Soms kan het gebeuren dat je aanvraag niet behandeld wordt, maar het kan zeker geen kwaad om eens een aanvraag extra op te sturen of ons aan te spreken in de commentsectie. Want in dit geval hebben we een toffe aanvraag van…. Silvester! Wellicht kunnen jullie hem wel onder zijn accountnaam ‘PunicaOase’.

Silvester is op zoek naar een nieuwe auto. Samen met zijn vrouw en 3-jarige is het niet zo heel erg moeilijk. Op dit moment hebben ze een Mini Clubman Cooper S, eentje die flink wat kabaal maakt met klappen in de uitlaat. Hartstikke leuk natuurlijk, maar ze zijn nu op zoek naar iets anders. De minimale eis: vijf deuren en 400 liter bagageruimte. Kijk, daar kunnen we wat mee. Verder mag het van alles zijn. Zelfs hebben ze al gekeken naar een BMW X3 of Land Rover Range Rover Velar. Maar is er nog meer?

De wensen en eisen voor een familieauto met 400 liter bagageruimte kun je hieronder bekijken:

Huidige auto / vorige auto’s Mini Clubman Cooper S met sportuitlaat Koop / lease Koop Budget 65.000 euro Jaarkilometrage 20.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf Uit de Mini gegroeid Gezins samenstelling Getrouwd, één driejarige Voorkeursmodellen Range Rover Velar No-go Hybride, plug-in

Land Rover Range Rover Velar P250 AWD R-Dynamic

€ 64.950

2018

50.000 km

Bagageruimte: 568 liter / 1374 liter

Ja, de optie Range Rover Velar kan. Maar moet je het willen? De Range Rover Velar is in principe een goede auto. Qua uitstraling is het misschien wel de mooiste crossover ooit gemaakt. Het gebrek aan tierlantijntjes en de fraaie proporties geven het een zeer chic voorkomen. Reken er maar op dat het exterieurdesign van de Range Rover Velar heel goed oud wordt.

De aandrijflijn is, tjsa, hoe zullen we het eens zeggen: meh. Het is een vrij zware auto en de motor is niet overbemeten. Je moet dus flink trappen voor een beetje acceptabele snelheid. Wat dat betreft past de 250 pk sterke diesel beter bij de auto (dankzij het hogere koppel).

Jaguar XF Sportbrake 25T R-Sport (X260)

€ 56.900

2020

35.000 km

Bagageruimte: 565 liter (1.700 liter met de bank plat)

Nee, als je in een stijlvolle Britse familieauto met 400 liter kofferruimte wil rijden en een niet al te dikke motor wenst: check de Jaguar XF Sportbrake! Dat is wellicht een van de mooiste stationwagons waar niemand over praat. In dit geval heb je dezelfde motor als bovenstaande Velar, maar in plaats van ‘net acceptabel’ is het gewoon prima in de XF. Een sport monster is het niet, maar het is meer dan adequaat.

De rijeigenschappen van de Jaguar zijn een stuk beter: veel meer dynamiek en controle zonder dat je aan comfort echt inlevert. Dat onderstel is toch wel een kunststukje van de XF. In de R-Sport uitvoering ziet ‘ie er iets sportiever uit. De meeste compleet uitgevoerde modellen hadden dit pakket, maar het is zeker niet verplicht. Er zijn ook écht oude-mannen-uitvoeringen te vinden.

Kia Stinger GT 3.3 V6 (CK)

€ 58.500

2017

15.000 km

Bagageruimte: 406 liter (1.114 liter met bank plat)

Kijk, het mooie is dat je niet al je geld hoeft uit te geven. Maar je kan ook gewoon minder uitgeven en meer krijgen voor je geld. Qua formaat zit de Stinger een beetje tussen een BMW 3 Serie en BMW 5 Serie in. Maar de Kia Stinger ziet er gewoon beter uit dan beide. Dashboardknuffelaars zullen zeggen dat het interieur van de Kia ‘plastic fantastic’ is. De Stinger is minder fraai van binnen dan een Duitser, maar het verschil is niet zo heel groot. Zuid-Koreanen zetten flinke stappen en stiekem worden Duitsers elke generatie plastiekeriger (mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen).

Maar stiekem heb je met zo’n Stinger alles wat je wil. Zo’n GT zit volgehangen met uitrusting en je hebt voorlopig nog even fabrieksgarantie. Het enige is misschien dat je niet zoveel aan een Kia wil uitgeven. Voor minder vind je ook een bijna nieuwe Stinger. Voor een ton is het natuurlijk gekkenwerk, maar voor de helft en nauwelijks extra kilometers is het een geweldige aanbieding. Oh, en het is nét een familieauto met 400 liter bagageruimte: 406!

Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 (949)

€ 61.950

2021

10.000 km

Bagageruimte: 525 liter (1.600 liter met de bank plat)

Ja, deze komt geregeld voorbij, zo ook in deze zoektocht naar een familieauto met 400 liter bagageruimte. Daar is een goede reden voor. Alfa Romeo’s zijn cool. Dat niet alleen, de Stelvio is de perfecte auto voor de persoon die een sportsedan wil, maar de eega een crossover. Je hebt een hogere zitpositie, makkelijk instap en vakje voor de incontinentieluiers. De Alfa Romeo Stelvio staat echter op hetzelfde Giorgio-platform als de Giulia en dat houdt in dat de auto ‘in de basis’ achterwielaandrijving heeft.

Sterker nog, voor het type auto is de Stelvio erg licht en voor een viercilinder crossover zijn de prestaties meer dan keurig. In het budget kun je op zoek naar een recent model met luxe uitrusting en weinig kilometers. Of, ga voor een iets oudere Quadrifoglio met weer kilometers.

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Pro Line Plus (4K8)

€ 64.990

2018

65.000 km

Bagageruimte: 535 liter (1.390 liter met de bank plat)

De tweede generatie Audi A7 is flink zeldzamer dan de eerste. Dat terwijl deze generatie meer afwijkend is van de A6. Het is in technische zin een Audi A6, maar dan met een veel vlotter voorkomen en een hele fraaie daklijn. Het toffe van deze Audi is dat de auto alsnog heel erg praktisch is. Het is geen sedan, maar een flinke liftback (nee, we gaan niet vijfdeurscoupé zeggen).

Met het budget kun je net een dikke zescilinder scoren! De meesten hebben tegenwoordig een viercilinder (al dan niet als hybride) en die V6 met 354 pk past simpelweg het beste bij de auto. Meer dan vlot zat en welgemanierd. Voor zijn soort niet eens heel erg dorstig. Ook lekker is de vierwielaandrijving. Zeker in gladde omstandigheden geeft het extra zekerheid. Onverwachts best een praktische familieauto met 400 liter, eh, 535 liter bagageruimte!

Volvo V90 Cross Country B5 Pro

€ 64.450

2021

25.000 km

Bagageruimte: 560 liter (1.526 liter met de bank plat)

Een Volvo is het aangewezen merk als je een familieauto met 400 liter zoekt of heel veel meer liters. Waarom kijk je niet naar de Cross Country-versie van de Volvo V90? Die staat stiekem ook erg hoog op de poten, maar is stiekem gewoon een stationwagon. Bij de V90 Cross Country is er duidelijk gekozen voor een comfortabele afstelling van alles. Het is dus in niets een sportieve auto en dat maakt ‘m meteen zo prettig.

Qua interieur is het een schitterende auto: topstoelen, prima infotainment en een erg rijke uitrusting. Om te rijden is het comfortabel, maar de aandrijflijn is slechts een ruime voldoende. Met 250 pk, vierwielaandrijving en een automaat verwacht je simpelweg meer. De Aisin-bak is niet zo fijn als een ZF en de motor kan best een keel opzetten. Maar ja, daar staat tegenover dat de waar voor je geld ongekend is, want deze auto is slechts een jaartje oud. Een paar jaar oude Ocean Race-uitvoering lukt met gemak.

Semi-Yolo: Porsche Panamera GTS (970)

€ 64.950

2014

65.000 km

Bagageruimte: 445 liter (1.263 liter met de bank plat)

Een van de dikste en minst besproken sport-‘sedans’ is deze Porsche Panamera. Het is geen sedan, maar een hatchback. Een liftback, zo u wil. Daardoor is het ook een handige familieauto met 400 liter kofferbak (stiekem zelfs een beetje meer). Mede dankzij de ietwat opmerkelijke vormgeving is de Panamera verrassend praktisch! Het is niet de snelste Panamera, maar in het dagelijks gebruik misschien wel de beste. De motor is de atmosferische 4.8 met 440 pk. Natuurlijk, dat is aanzienlijk minder dan een (bijvoorbeeld) een BMW M5 heeft, maar dankzij de vierwielaandrijving kun je het ook goed kwijt.

Maar het is zijn niet de prestaties die bijzonder zijn, maar het het totaalpakket. Het interieur is luxe, strak en van zeer hoge kwaliteit. De zitpositie is ongekend goed. De wegligging formidabel. Daarbij klinkt de V8 heerlijk en is het een Porsche. Dat heeft toch wat meer cachet dan een ander Duits merk. In het budget wel te vinden, maar het is niet dik gezaaid. Wel een dingetje, het is niet meer de meest moderne auto qua infotainment.

YOLO: Mercedes-AMG C63S Estate

€ 62.950

2016

40.000 km

Bagageruimte: 490 liter (1.510 liter met de bank plat)

Onlangs is er een nieuwe C63 gelanceerd en potjandorie, wat is dat een dikke auto geworden. Qua afmetingen, qua prestaties en qua gewicht. Maar zelfs Mercedes weet dat je veel liever deze hebt. De Mercedes-AMG C63S Estate is de dikste stationwagon die ooit gebouwd is. Natuurlijk, die 4.0 biturbo V8 domineert de complete beleving van de auto. Echter, deze Mercedes-Benz C-Klasse van deze generatie is gewoon een steengoede auto. De styling is nauwelijks veranderd, dus in tegenstelling tot de S204 rijdt je met de S205 niet ineens in een verouderd model.

Het interieur van de Mercedes-Benz zit goed in elkaar én is gewoon fraai vormgegeven. Daarbij heeft de auto verrassend veel comfort. Je kunt ‘m echt gebruiken als relaxte stationwagon. De motor is wel ietsje te veel voor het chassis. Dus investeren in een beter onderstel levert je meer op dan meer vermogen. In het budget kun je kiezen uit voldoende exemplaren met niet al veel kilometers. Het verbruik is niet eens zo heel gek als je normaal doet, maar catastrofaal als je het potentieel aanspreekt. En laten we eerlijk zijn, dat ga je geregeld doen.

