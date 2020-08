Dit is de goedkoopste Audi S3 op Marktplaats

Je hoeft helemaal niet zo’n gloednieuwe te kopen om met de letters ‘Audi S3’ op de bips te rijden, dus wij zochten uit hoe veel (of weinig) je betaalt voor een exemplaar op Marktplaats.

Wie niet de snelste versie van de Audi A3 wil, maar toch rap vooruit wil, kan kiezen voor de Audi S3. Natuurlijk is de RS3 de leukste, maar ook de duurste. De RS3 is overigens een product van Audi Sport GmbH, dus de S3 is de dikste auto die echt van Audi zelf is.

Nieuwe S3

Dat alles is natuurlijk relevant omdat gister de nieuwe S3 werd voorgesteld. De inmiddels vierde generatie van de snelle kleine Audi.

Zoals zijn voorgangers van de generatie 8P en 8V heeft de S3 niet de lekkere 2.5 TFSI aan boord, maar de goed tunebare 2.0 T(F)SI die we kennen uit vele andere VAG-producten. In zijn nieuwe vorm levert het blok 310 pk. Niet slecht! Prijzen zijn nog niet bekend, maar die kunnen wel eens hoog oplopen.

Ouder

Maar zoals gezegd is de nieuwe S3 de vierde S3 die Audi uitbrengt. Uiteraard kun je met gemak goedkopere versies vinden. De 8P is al lekker in prijs aan het dalen en ook een goed gebruikte, vroege 8V is tegenwoordig schappelijk geprijsd. Maar de echte prijsknaller is nog steeds de eerste generatie (8L).

Goedkoop is duurkoop

De 8L is op een paar manieren een buitenbeentje. Het was immers de eerste S3. Zo heeft deze geen 2.0 in het vooronder maar een 1.8. Deze leverde een schappelijke 210 pk, precies 100 minder dan de huidige. Alle exemplaren zijn driedeurs, ook dat is tegenwoordig anders. En ten slotte was de S3 de dikste A3, er was destijds nog geen RS3. Onderschat de 8L trouwens niet, zoals beschreven in de special over de Audi S3.

Goedkoopste op Marktplaats

Goed, laten we eens overgaan naar wat nou de goedkoopste Audi S3 is op Marktplaats. Uiteraard is dat een 8L, maar dat hoeft niet zo uiteraard te zijn. Men begint door te krijgen wat de S3 zo speciaal maakt en de prijzen voor goede exemplaren zijn bepaald niet aan het dalen. Dat we een vrij goedkoop model hebben kunnen vinden kun je dan ook zien als goed nieuws en slecht nieuws.

Het goede nieuws is: de auto is niet duur. 4.995 euro om precies te zijn. Het nadeel is dat je dat er ook wel aan af ziet. Het leer op de bestuurdersstoel mag een opfrisbeurtje gebruiken. Ook zitten er wat vervelende schades her en der.

Ook is de S3 al aan zijn tweede motor toe, die bij 235.000 km erin is gezet. De nieuwe motor heeft iets minder gelopen, de rest van de auto is dus iets meer versleten. Maar er is recent goed voor gezorgd. Het hoeft allemaal niks te betekenen, maar de term ‘goed gebruikt’ schiet te binnen. Oh, en het kenteken is nieuwer dan de auto, dus er moet ook even gecheckt worden of de import normaal is verlopen.

Maar als je dit allemaal aandurft, ben je wel met een vrij goedkope S3 op pad. Dat gaat een nieuwe niet lukken voor 4.995 euro. De advertentie bekijken van de goedkoopste Audi S3 doe je op Marktplaats.