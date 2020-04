Deze Chevrolet Corvette pick-up kun jij ook huren

Deze Chevrolet Corvette pick-up is een briljant antwoord op een krankzinnige vraag die niemand heeft gesteld.

Tegenwoordig is er een vrij groot verschil tussen bedrijfsauto’s en personenauto’s. Er zijn pick-ups, kleine busjes, grote busjes, opleggers, vrachtwagens aan de ene kant en personenauto’s aan de andere kant. Drie keer raden in welke categorie deze Chevrolet Corvette pick-up thuishoort.

Ombouwen

Nu is het mogelijk om een personenwagen om te bouwen naar bedrijfsauto. Daar zitten wel een paar haken en ogen aan. Het is niet zozeer een kwestie van ramen blinderen, een tussenschot plaatsen en de boel betimmeren. Er zijn allerlei eisen qua afmetingen waaraan zo’n auto aan moet voldoen, alvorens je kunt rijden op grijs kenteken.

Porsche 944

Er is een tijd geweest waarbij het heel erg makkelijk was. Daardoor had je allerlei auto’s ‘toevallig’ op grijs kenteken, van Daihatsu Charade tot Porsche 944. Het kon allemaal. Deze Corvette pick-up doet aan die tijden denken. Ondanks dat de auto is omgebouwd, ga je niemand voor de gek houden om ‘m in te zetten voor het betere koerierswerk.

Hardtop

Helaas zijn er maar twee afbeeldingen beschikbaar, maar ze geven wel een aardig beeld van de kwaliteit waarmee de ombouw is gedaan. Het ziet er keurig uit, namelijk. Nu komt het ook wel goed uit qua vorm. De Corvette heeft een best wel grote achterbak. Dus het is juist die ruimte die ze hebben ‘uitgesneden’ voor deze Chevrolet Corvette pick-up. Omdat van deze generatie Corvette ook een ‘hardtop’ is (die hier heel veel op lijkt), komt het niet eens zo gekunsteld over. De kleurstelling lichtblauw met wit doet denken aan de jaren ’60. De witte flank van de auto is sowieso een ode aan de eerste generatie Corvette.

Zwitserland

Het is niet een halfbakken project dat ergens staat te verstoffen in een loods in Arizona. Ondanks dat de ombouw plaats heeft gevonden in de VS, staat de Chevrolet Corvette pick-up in Zwitserland, aldus dit Reddit-draadje. De auto wordt verhuurd aan mensen die, eh, ja, dat graag willen. Waarom is ons een raadsel, maar het is leuk om te zien dat dit soort projecten nog bestaan.