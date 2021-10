Dit is de goedkoopste Ferrari 360 van Marktplaats

Met deze Ferrari 360 die te koop staat op Marktplaats maak je de blits voor peanuts.

We leven in bijzondere tijden als het gaat om prijzen voor occasions. Vorige week schreven we er ook al over: onder andere het gebrek aan aanbod van nieuwe auto’s, drijft de prijzen van gebruikte auto’s enorm op. Bijzonder genoeg zijn sommige huis-tuin-en-keuken auto’s daardoor het laatste jaar of twee in prijs gestegen in plaats van gedaald.

Een E9x 325i met een redelijke kilometerstand bijvoorbeeld, was verkrijgbaar voor ruim onder de 10K in Duitsland. Maar kom daar nu nog maar eens om. Een Macan op benzine, toch alweer maximaal zeven jaar oud, vind je niet voor minder dan 30.000 Euro. Zelfs de Italiaanse afschrijvingskoningen van weleer zijn er niet meer. Zo’n begerenswaardige Giulia of Ghibli zakt namelijk ook al tijden niet in prijs.

In dat licht bezien, is deze Ferrari 360 Spider een heus koopje te noemen. De Ferrari uit 2001, heeft namelijk een vraagprijs van slechts 64.950 Euro. Zeg nou zelf, heb je liever dit of twee Macans met veel kilometers op Duitse platen? Precies, dat wilde ik maar even zeggen. Eigenlijk is dit een beetje blasfemisch om te opperen. Maar je profiteert in dit geval misschien nog net van het feit dat de 360 als oude maar nog geen klassieke Ferrari een beetje in die ‘foute fase’ zit. Voor zover Ferrari’s die net als dikke Duitsers überhaupt hebben natuurlijk.

De Ferrari 360 kwam vlak voor het huidige millennium op de markt als opvolger van de legendarische Ferrari F355. Die laatste staat en stond te boek als een prachtige uitvoering van de ‘middenmotor-instapper’ modellijn van het steigerende peerd. Daarbij braakte de V8 motor met vijf kleppen per cilinder een bijzonder gaaf geluid uit.

De 360 is volgens velen net wat minder fraai. Vooral de voorkant met die jaren ’90 koplampen, is het ‘net niet’. Een lelijke auto kan je de 360 echter ook zeker niet noemen. Persoonlijk vind ik ‘m in ieder geval een stuk fraaier dan de F430, om maar wat te noemen.

Daarbij heeft de 360 een ander groot voordeel ten opzichte van zijn voorganger(s). Ferrari had nu extra haar best gedaan om triviale zaken als ‘betrouwbaarheid’ en ‘onderhoudskosten’ (iets) beter onder de knie te krijgen. Voor een grote beurt hoefde nu niet eens meer de hele motor uit de auto verwijderd te worden. Daarom kost zo’n beurtje op een 360 nog maar een paar duizend Euro.

Als het goed is, heeft deze zilvergrijze (Argento Metallizzato) 360 Spider al de nodige van die beurtjes achter de Italiaanse kiezen. De cabrio heeft namelijk al ruim 100.000 kilometers verorberd. We durven niet te zeggen hoeveel peerden er daardoor uit de motor ontsnapt zijn. Maar ach, 300 pk is ook voldoende om te flaneren door het Gooi op een budget, niet?

Helaas moet je wel het ouderwetse ‘kloenk-kloenk’ van de versnellingsbak missen. Het is namelijk een ‘F1’ met flippers achter het stuur. Het kloenk-kloenk is er dus niet in de zin van een auraal en tactiel genoegen, alleen soms als een hakerige klap in je nek. Maar ach, je kan niet alles hebben. Vlei jij jezelf binnenkort in de Daytona-zetels van deze Fezza? Of koop je liever een Alfa Romeo 4C? Laat het weten, in de comments!