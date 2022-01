“Elektrificatie Mazda MX-5 gaat gebeuren”, aldus Europese Mazda CEO – INTERVIEW

Sinds 24 juni 2021 is de Nederlander Martijn ten Brink de nieuwe President & CEO van Mazda Motor Europe. Kortom: Martijn weet alles over de toekomst van Mazda.

Diverse topfuncties

Martijn ten Brink werkt al meer dan twee decennia bij Mazda in vele functies, met name op het gebied van management. Ten Brink was vanaf de oprichting van Mazda Motor Nederland Managing Director in Waddinxveen en was sinds september 2014 Vice President Sales & Customer Service bij MME, voordat hij aan het roer kwam te staan van Mazda’s Europese divisie.

In 2022 maar ook in de komende jaren gaat er een hoop gebeuren bij Mazda. Reden genoeg voor een openhartig gesprek over de toekomst van Mazda. Want welke modellen staan er op stapel? Hoe denkt Mazda over waterstof? Wanneer keert de wankelmotor echt terug? En wat is Mazda van plan met de MX-5?

De Mazda MX-30 met rotatiemotor-generator wordt geïntroduceerd in de eerste helft van 2022. De rotatiemotor doet dienst als generator en laadt de batterij op tijdens het rijden. Kunnen we deze ‘range-extender’-technologie ook verwachten in andere toekomstige modellen van Mazda?

“Zoals reeds bekend is, is de autosector wereldwijd getroffen door tekorten aan semi-conductors en problemen met de toeleveringsketen. Als gevolg daarvan verwachten we nu de MX-30 R-EV in de tweede helft van 2022 te lanceren. In het algemeen kan de roterende technologie op verschillende voertuigtypes worden toegepast, maar op dit moment richten wij ons alleen op de MX-30. Dat is een eerste stap om de rotatiemotor nieuw leven in te blazen en ook een onderdeel van onze multi-solution approach en elektrificatiestrategie.”

Rotatiemotor

Waarom was het voor Mazda zo belangrijk om de rotatiemotor te herintroduceren?

“Voor Mazda blijft de rotatiemotor een onderscheidende technologie die een lange geschiedenis heeft bij Mazda en past in het Mazda DNA. Onze ingenieurs hebben gedurende vele jaren veel ervaring opgedaan met deze technologie en zijn overtuigd van alle voordelen die deze techniek biedt. De laatste en meest geavanceerde versie van de rotatiemotor heette ‘Renesis’ en zat in de RX-8. Velen dachten dat dit de laatste rotatiemotor zou zijn die Mazda produceerde, maar niets is minder waar. Mazda zou geen Mazda zijn als we niet een ‘tikkeltje’ eigenzinnig zouden zijn en dat is ook de reden dat we de rotatiemotor binnenkort op een nieuwe manier inzetten bij de MX-30.”

Ziet Mazda meer toepassingen voor de rotatiemotor in de toekomst? Zo ja, welke? Waterstof?

“Mazda heeft al ervaring met roterende motoren op waterstof. Zo ontwikkelde we in 2003 een Mazda RX-8 op waterstof. Of we waterstof in de toekomst gaan gebruiken in een rotatiemotor blijft nog even geheim. Wat ik wel kan vertellen is dat Mazda met een groot team van onderzoekers werkt aan verschillende innovatieve technologieën. Voor Mazda bestaat de weg naar duurzame mobiliteit uit verschillende trajecten. Zo steunen we onder andere onderzoek naar klimaatvriendelijke alternatieve brandstoffen, bijvoorbeeld door als eerste autofabrikant onderdeel te zijn van de Europese eFuel Alliance en Japans onderzoek te ondersteunen naar CO2-neutrale biobrandstoffen op basis van microalgen.”

Mazda introduceert de komende twee jaar een tweetal nieuwe modellen op de markt, de plug-in hybrides CX-60 en CX-80. De CX-60 is een vijfzits SUV, de CX-80 een zevenzits SUV. In hoeverre zullen deze modellen qua styling van elkaar verschillen? Zijn het daadwerkelijk andere modellen, of is het verschil alleen een langere wielbasis?

“Qua design zullen er veel raakvlakken zijn, maar de CX-80 zal wel een duidelijk eigen stempel krijgen. De CX-80 zal in lijn liggen met het design van de CX-60 en uiteraard het voor Mazda herkenbare Kodo-design bevatten.”

Moeten we de CX-60 zien als de opvolger van de CX-5?

“Een opvolger is het zeker, maar dat betekent geen letterlijke vergroting qua design. De CX-60 is een auto met een duidelijke signatuur. Van de afwerking van het interieur, het exterieur tot de rijeigenschappen.”

Zes-in-lijn van Mazda

Wat zijn jullie verwachtingen van de nieuwe zes-in-lijn SkyActiv-X-benzinemotor in Europa? Wordt deze aandrijflijn op alle markten aangeboden?

“De CX-60 en CX-80, die over respectievelijk twee en drie zitrijen beschikken, zullen in Europa het voortouw nemen met betrekking tot de introductie van plug-in hybride modellen met een vier-in-lijn benzinemotor, in combinatie met een elektromotor. De nieuwe generatie zes-in-lijn Skyactiv-X benzinemotor en de Skyactiv-D dieselmotor worden ook geïntroduceerd in combinatie met een 48V mild hybrid-systeem. De nieuwe zes-in-lijn SkyActiv-X-benzinemotor wordt in Europa op alle markten aangeboden en de verwachtingen voor de Europese markt zijn zeer positief.”

Vanwaar de overstap van een enkel getal naar een dubbel getal in de naamgeving CX?

“De CX-6 is reeds in gebruik op de Aziatische markt. Dat is de reden dat nieuwe plug-in hybride model de naam CX-60 zal dragen.”

Toekomst MX-5

Toekomst Mazda MX-5 in Europa: wat is jullie strategie? Blijft deze iconische roadster leverbaar in Europa in de toekomst? Hoe gaan jullie een lage CO2-emissie realiseren?

“De roadster blijft zeker leverbaar. Het is en blijft ons icoon en daar zijn we trots op bij Mazda. De aantrekkingskracht van de veelgeprezen Mazda MX-5 blijft nog altijd toenemen, na meer dan drie decennia en 1,1 miljoen verkochte exemplaren. En dat heeft een goede reden: de meest succesvolle roadster ter wereld is door de jaren heen op een zeer geslaagde wijze geëvolueerd, maar is altijd trouw gebleven aan het origineel. Dit jaar staat er weer een vernieuwde Mazda MX-5 modeljaar 2022 in de showrooms.”

We doelen eigenlijk op de nieuwe generatie MX-5…

“Mazda versnelt de elektrificatie van haar modellengamma om in 2050 CO2-neutraliteit op alle gebieden, inclusief product, technologie, productie en verkoop te hebben bereikt. Tegen 2030 gaat Mazda ervan uit dat een kwart van zijn producten wereldwijd volledig elektrisch zal zijn en dat alle andere modellen in een of andere vorm geëlektrificeerd zullen zijn. Dat geldt dus ook voor onze iconische roadster. Wij blijven echter vasthouden aan het bestaande concept om een lichte, betaalbare open sportwagen met twee zitplaatsen aan te bieden, om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.”

Nieuw platform

En hoe zit het met het nieuwe platform van Mazda?

“Tussen 2022 en 2025 zal Mazda een reeks nieuwe modellen introduceren die gebruikmaken van de Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture en die voornamelijk bestemd zijn voor Japan, Europa, de Verenigde Staten, China en de ASEAN-landen. Hiertoe zullen vijf hybride modellen, vijf plug-in hybride modellen en drie EV-modellen behoren. Meer details over deze nieuwe producten en de markten waarop ze zullen worden gelanceerd, maken we in een later stadium bekend.”