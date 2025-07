Oud FWD gebakje levert twee ton op

Een auto met FWD, dat is toch niet premium?

Onlangs sprak ik met enkele collegae over nieuwe auto’s en hoe saai die zijn. Toen kwam een van ons tot de schokkende, door merg en brain snijdende zelfreflectieve vraag: vinden we dit omdat we oud worden? Yikes…Snel nog maar een slok G&T om de nare smaak weg te spoelen. Gelukkig was er een escape: zelfs jonge mensen vinden oude auto’s veruit het meest noncha.

Poaaahhh

Dat zie je helaas wel terug in de prijzen van al die epische 90s en 00s bakken. De juweeltjes van toen gaan dezer dagen voor recordprijzen. Zo is deze Acura Integra Type-R geveild voor ruim 204.000 Ekkerdollars. Holy Moly…Voor een vierpits FWD gebakje…Dat is niet weinig.

Veilingsnoep

De naam Acura, alsmede de Ekkerdollars, geven weg dat dit waanzinnige tafereel zich afspeelt in Amerika. De auto werd geveild op Bringatrailer. Een van de redenen voor de prijs is de lage kilometerstand van 4.800 mijl. Maar dan nog. De bijgevoegde originele sticker price was 24 jaar geleden 24.930 Dollar. Best goeie investering dus, zo’n Honda. Ik vraag me af wat de Jazz van mijn moeder dezer dagen waard is.

Want ja, in Nederland noemden wij dit de Honda Integra Type-R. Het was de tijd dat VTEC nog echt inkickte en onsterfelijk werd gemaakt in de originele Fast & Furious film(s). Atmosferische Japanse rice rockets waren heet en gebeurend. Hoewel er in Nederland natuurlijk vrijwel geen verkocht werden. En degene die wel verkocht werden, een paar jaar geleden in ieder geval nog een stuk minder duur waren. Momenteel staan er nul-komma-nul op Marktplaats.

Soft spot?

Persoonlijk kan ik er niet aan beginnen, want ja, ik ben nu eenmaal een dino die alleen RWD wil. Doch voormalig collega @willeme, die mij verder episch vindt, stuurt me alleen om deze reden, nooit een verjaardagskaart. Ook collega Bas vindt ‘m wel tof. Heb jij een soft spot voor dit soort harde Japanners van nabij de millenniumwisseling? Laat het weten, in de comments!