Nieuwe teambaas Max Verstappen heeft geen idee waarom oude is ontslagen

Laurent Mekies, nieuwe teambaas van Red Bull Racing en dus van Max Verstappen, heeft geen idee waarom Horner ontslagen is.

Ondanks dat we je al de echte reden dat Christian Horner onstlagen is hebben gemeld, alsmede in de aandelendeal achter de beslissing hebben gekeken, is het verdwijnen van Horny nog steeds een enigma gewikkeld in een mysterie. Het nieuws brak vlak na de Britse Grand Prix van drie weken geleden. Dus voor de kleine eerste zomerpauze. Dat was soort van ‘handige timing’ voor Red Bull Racing, want ze hadden daarom even de tijd om zich voor te bereiden op de vragen van de pers.

Maar eens komt toch die volgende race. En dat moment was er dit weekend in België, op het immer fraaie circuit van Spa-Francorchamps. Max geeft aan dat het hem eigenlijk niks boeit. Maar ook nieuwe teambaas Laurent Mekies natuurlijk toch flink aan de tand gevoeld over zijn nieuwe functie. En de functie elders van zijn voorganger. Enig idee hoe dit nu zo gelopen is, heeft Mekies echter niet:

Nee dat hebben ze niet verteld. We zijn niet ingegaan op het hoe en waarom. Voor nu.

Op zich toch handig om te weten waarom je voorganger ontslagen is. De echt slimme mensen leren immers niet alleen van hun eigen fouten maar vooral ook die van anderen. Maar soit, goed voorbereid door de mediatrainer dus. Toch krijgen we wel weer een stukje extra van de puzzel. Mekies doet bij het onvolprezen Viaplay namelijk wel uit de doeken wie de ‘ze’ is in deze:

Het kwam uit de lucht vallen, net als voor jullie waarschijnlijk. Ik kreeg een telefoontje een paar uur voordat iedereen op de hoogte werd gebracht. Het was van Oliver [Mintzlaff] en Helmut [Marko]. Het verraste mij. Ik vroeg meteen of ik er even een paar uur over na mocht denken. Dan probeer je het te verwerken en denk je, ‘wacht eens even. Het is Red Bull dat je opbelt en je vraagt in die rol te stappen. Hoe kan ik hier niet voor gaan?’. Het is een eer en een privilege. Je krijgt dan direct het Red Bull-gevoel en energie en zo is het gebeurd. Ik belde ze terug en de rest is geschiedenis.

Oude baas Helmut dus samen met de nieuwe schaduwkoning Mintzlaff. Maar dat die laatste betrokken was wisten we al. Dat Der Helmut nog zo’n prominente rol speelt is wel nieuws. Wat zal zijn oog geglimd hebben bij #howtheturntables. Nog niet heel lang geleden lag Helmut er zelf bijna uit. Nu is zijn pupil Max de de facto leider van het team en zit hij geramd. Denk jij dat Max nu echt bij Red Bull blijft hierna? Laat het weten, in de comments!