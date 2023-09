Lezersvraag: Wat is het vervelendste land om in te rijden?

Wat is het vervelendste land om in te rijden? Wereldwijd. Willen wij weten!

Ondergetekende heeft het ritje van 1600 kilometer van Spanje naar Nederland er weer opzitten. Vorige week heen en afgelopen nacht terug. Wederom tijd genoeg om dus even na te denken over een onderwerp voor de lezersvraag.

En dat kwam uiteindelijk richting het eind van de rit. In België om precies te zijn. Over de wegen aldaar hobbelend dacht ik ineens; wat is nou het vervelendste land om in te rijden? Wereldwijd? Ik weet het wel.

België. Met afstand.

Wat is het vervelendste land om in te rijden?

Laat het me vertellen, ik ben er nou toch. De rit begon zoals gezegd in Spanje. Ook niet mijn allerfavorietste land om in te rijden, maar op de snelwegen is het prima. In de bebouwde kom is het vreselijk, meer verkeersdrempels dan pannen paëlla bij de plaatselijke vreetschuur. Niet te doen, maar goed. Minder erg dan België.

Dan krijg je Frankrijk. En je kan zeggen over die Fransen wat je wil, maar hun snelwegen zijn meer dan prima. Op het grootste deel zou ik ze zelfs willen classificeren als ‘perfect’. Kost wat tol, maar dat is het waard. Rustig, glad, breed en goed onderhouden.

En dan heb je dus België. Na 13 uur rijden was ik niet al te scherp meer en miste ik een afslag en werd ik semi-binnendoor geleid in de richting van Charleroi. En mijn god, wat was het daar vreselijk. Net alleen de toestand van de wegen -erbarmelijk- maar alles. Het wegggedrag van de Belgen aldaar, de files, de trajectcontroles, losse flitspalen en demprimerende bebouwing als je om je heen wilde kijken in die files.

Ik heb wel een oplossing voor de asielcrisis in Europa. Zet alle immigranten een maandje daar neer. Diegenen die NIET binnen die tijd gillend terug naar huis zijn gerend, verdienen het om te blijven. Het zullen er alleen niet heel veel zijn… Met afstand het vervelendste land om te rijden…

Zelfs de Nederlandse snelwegen met hun 100 als maximum waren een verademing met de horror die ik de uren daarvoor had meegemaakt. En daarom dus de vraag: Wat is het vervelendste land om in te rijden? Wereldwijd?

We zijn benieuwd!!