Dit is de goedkoopste McLaren van Marktplaats

En is de goedkoopste McLaren van Marktplaats meteen de gaafste?

Er hebben een supercar week op Autoblog. Dat betekent dat we extra veel tijd, aandacht en artikelen gaan besteden aan de meest tot de verbeelding sprekende auto’s die er maar zijn.

Ver-van-je-bed

Er zit wel een nadeeltje aan, want in veel gevallen is het toch een beetje een ver-van-je-bed-show. Een supercar kost nu eenmaal serieus veel kwartjes. Niet alleen om het rijdend te houden, maar ook de aanschaf is wel een dingetje.

Goedkoopste McLaren van Marktplaats

Voor vandaag gaan we even kijken naar de goedkoopste McLaren van Marktplaats. McLaren bouwt enkel en alleen supercars, dus daarmee zitten we meteen goed. Aangezien de F1 onbetaalbaar is geworden, is de goedkoopste McLaren ook nog eens relatief modern en snel.

Geen 348

Als je kijkt naar de goedkoopste Ferrari voor Nederland kom je al gauw uit bij de Mondial of 348. Je wilt in je ‘supercar’ niet eruit gereden worden door een drugsrunnertje in zijn gechipte Golf R. Met deze goedkoopste McLaren van Marktplaats zal dat je in elk geval niet overkomen.

600 pk

De 3.8 liter V8 (die 8.500 toeren draait!) is voorzien van twee turbo’s en levert 600 pk. Nu was die opgave vrij bescheiden én is de motor eenvoudig te kietelen naar meer. Nu wil je je McLaren niet naar een generieke chipboer brengen, maar er zijn voldoende hoog aangeschreven bedrijven die wel raad weet met de achtcilinder. Dus qua snelheidspotentieel zit het meer dan goed met deze goedkoopste McLaren van Marktplaats.

331 km/u

De prijs van 109.000 euro is enorm scherp als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. Een relatief moderne supercar met supercar prestaties. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 3,1 seconden en voluit moet je op de Autobahn precies 331 km/u halen. Sterker nog, zelfs in vergelijking met moderne supercars heb je niet veel te vrezen.

Volcano Red

Het is ook nog eens een supercar ‘met een kleurtje’ Waar je ook hier ziet dat zwart, grijs en wit populair zijn, is deze goedkoopste McLaren van Marktplaats in het ‘Volcano Red’ gespoten. Heeft de auto dan een ton ofzo gelopen? Nee, niet eens. De teller staat nu op 37.129 km. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.