Mercedes EQS SUV rijtest en video

De rangekoning Mercedes EQS heeft als SUV nu zeven zitplaatsen, tijd voor een rijtest.

Na wat omzwervingen (SLS en B-klasse Electric Drive) heeft Mercedes-Benz nu echt de smaak te pakken: de EQS SUV is de zesde EV in het aanbod en de zevende (EQE SUV staat achter de coulissen trappelen). Net als de EQS sedan en de EQE staat de EQS SUV op het EVA (Electric Vehicle Architecture) platform.

De SUV deelt niet de aalgladde vorm die de reguliere EQS wel heeft, als sedan heeft de elektrische Mercedes een record cW waarde van 0,20. Uiteraard is efficiëntie nog steeds belangrijk, maar de EQS SUV gaat behoorlijk de hoogte in. De nieuwe EQS SUV deelt zijn lange wielbasis (3.210 mm) met de EQS Limousine, maar is ruim 20 cm hoger.

Mercedes-Benz heeft het over “royale SUV afmetingen” en dat is geen understatement: de EQS SUV is 5,125 m lang, 1,95m breed en 1,718m hoog. Om je een idee te geven: dat zit dichter tegen de GLS dan tegen de GLE aan. De EQS SUV is met recht een forse jongen, maar gelukkig ook met dito accupakket.

Mega-accu en mega-range

Voor hun topmodel houdt Mercedes-Benz duidelijk niet van halve maatregelen en dus hebben zowel EQS als EQS SUV dezelfde forse accu met een capaciteit van 107,8 kWh. De accu’s voor de EQS SUV worden geproduceerd in Bibb County in de Verenigde Staten. Op een circa 300 meter lange productielijn met meer dan zeventig werkstations worden de units geassembleerd tot een compleet systeem.

Het is één van de accufabrieken op drie continenten waar Merdedes-Benz meer dan een miljard euro in heeft geïnvesteerd. Ondanks dat Mercedes nog steeds hartstikke Duits is, is het niet onlogisch om juist hier de accu’s voor de elektrische SUV’s te produceren. Al sinds 1997, met de introductie van de de Mercedes ML 1997, bouwt Mercedes-Benz de grotere SUV’s bouwt in de fabriek in Tucaloosa.

Alle op het EVA platform gebaseerde auto’s maken gebruik van een in eigen huis ontwikkelde accumanagement sofware. Die software kan zoals dat tegenwoordig zou moeten, ook Over-The-Air worden bijgewerkt.

De accu is geïntegreerd in het intelligente thermomanagement van de EQS SUV. Als de navigatie met Electric Intelligence is geactiveerd, wordt de accu tijdens het rijden naar behoefte voorverwarmd of gekoeld om de optimale temperatuur te bereiken voor efficiënt laden bij het laadpunt. Dat doen op zich meer elektrische auto’s maar Mercedes-Benz gaat nog een stapje verder. Ook de adaptieve cruisecontrol DISTRONIC past het acceleratiegedrag en, indien nodig, ook de kruissnelheid aan om de volgende laadstop te kunnen halen.

Niet dat je per se heel vaak moet laden, want mede dankzij het gigantische accupakket haalt de EQE SUV een range tot 671 km (in de WLTP testcyclus). In de praktijk zul je dus bij volle accu een range zien waar het cijfer met een 4 begint en als je netjes rijdt zelfs met een 5. Range anxiety is er bijna verleden tijd mee.

AC en DC laden EQE SUV

Thuis laden is prima geregeld met standaard een 11 kW driefase AC lader, optioneel kan zelfs naar een 22 kW driefase lader gegaan worden. Voor de meeste mensen in Nederland zal de meterkast niet verder gaan dan 11 kW, maar bij publieke laadpalen of op het werk kan het wel een voordeel zijn.

Snelladen doet de EQS SUV aan geschikt DC laadpunt tot 200 kW. Een kwartiertje laden levert daarmee zo’n 250 km range op. Dankzij de nieuwe Plug & Charge-functie is de overbodig. Wanneer de laadkabel wordt aangesloten, begint het laadproces automatisch; er is geen verdere verificatie door jou nodig. De communicatie tussen de auto en het laadstation verloopt via de laadkabel.

Aerodynamica is key

In stadsverkeer verslaat een EV lachend iedere auto met verbrandingsmotor. Op de autobahn of de interstate is het duidelijk een ander verhaal. De tegenstander van de elektrische auto is een hogere snelheid. Vandaar dat Mercedes-Benz bijzonder veel aandacht aan aerodynamica heeft besteed.

Alle velgen die gekozen kunnen worden, zijn in de windtunnel geoptimaliseerd. Sinds de opkomst van EV’s en spaardiesels zien we velgen die heel gestroomlijnd, maar niet altijd even fraai zijn. Ziedaar de uitdaging van Mercedes-Benz.

Eenzelfde dilemma is te zien bij de breedte van de band: voor weggedrag en uiterlijk mag dat best een maatje meer zijn. Maar door de breedte van de band te verkleinen, kan een aanzienlijke vermindering van de Cw-waarde worden bereikt. Gelukkig is met het ontwerp van de velgen veel te optimaliseren. De aeroring is de buitenste zone van de velg en moet een gesloten ring van voldoende breedte zijn. Hoe opener de velg, hoe lastiger om deze lekker gestroomlijnd te krijgen.

Windgeruis is een ander issue, er is geen lekker brommende motor om dat te verdoezelen. Met het ontwerp van de A-stijl sloegen de ontwerpers drie vliegen in één klap; de A-stijl verbetert niet alleen de aero-akoestiek, maar is ook van belang voor een lage Cw-waarde en voor het vuilvrij houden van de ruiten.

De treeplank is pure Formule 1

Voor de rijtest van EQE SUV vloog Mercedes mij naar Colorado. Een staat waar recreatief gebruik van marihuana al sinds 2012 gelegaliseerd is en waar een plaats is die Nederland heet. Toch is de kop boven deze alinea niet anders dan de waarheid.

Denk aan de vloer van de auto van Lewis Hamilton, Max Verstappen en consorten. Die steekt ook uit aan de zijkant en de aerodynamica-experts hebben zich laten inspireren door deze voertuigbodem van Formule 1 bolides. De treeplanken zakken naar beneden in het niet-zichtbare gedeelte aan de onderzijde. Dit leidt de luchtstroom achter de wielen en resulteert in een meetbaar aerodynamisch voordeel. Helaas zijn de treeplanken niet erg fraai, net als die vloer bij F1-bolides.

De koning van de ruimte; ook als zevenzitter

Vierentwintig. Dat is het aantal kratten mineraalwater (en ongetwijfeld ook kratten bier) wat kan worden meegenomen. Of vier golftassen als dat meer je ding is. Afhankelijk van de stand van de achterbank is de bagageruimte 645 of 880 liter. Met alle banken plat kan er zelfs 2.100 liter mee, superhandig voor verhuizingen.

De tweede zitrij kan 130mm elektrisch in lengterichting worden versteld, waarmee er meer ruimte voor achter passagiers of voor de bagage wordt gecreëerd. Ook de rugleuning is elektrisch verstelbaar, die kan 4 graden naar voren of 14 graden naar achteren.

De EQS SUV is optioneel uit te rusten met een derde zitrij met twee extra afzonderlijke stoelen, die mechanisch uit de laadvloer klappen. Met ingeklapte stoelen is de laadvloer vlak en er is dan nog steeds tot 800 liter bagageruimte achter de tweede zitrij over. Als alle zeven stoelen worden gebruikt, blijft er achter de derde zitrij een volume over van 195 liter. Dat wordt dus vechten wie zijn tasje op schoot moet houden, maar dat is bij de meeste zevenzitters zo.

EQS 450 en 580

Voorlopig zijn er drie varianten van de Mercedes EQS SUV te verkrijgen, we konden ze alle drie tijdens de rijtest aan de tand voelen. Instapper is de achterwielaangedreven EQS450+ die 360pk en 568Nm heeft. De sprint naar de 100 doet de EQS450+ SUV in 6,7s en de topsnelheid bedraagt 210 km/u. Dit is ook de versie met potentieel de grootste range tot 671 km. De vanafprijs in Nederland is 120.827 euro.

Voor een kleine 7 mille meer (vanafprijs 127.845 euro) staat de EQS450 4Matic op de stoep. Die heeft hetzelfde vermogen van 360pk, maar dankzij een extra motor voor is het maximumkoppel gestegen naar 800Nm. De topsnelheid is hetzelfde, maar de sprint naar de 100 duurt nog maar zes tellen rond. Wel lever je in op de maximale WLTP range, die zakt naar 610km.

Voorlopig topmodel is de Mercedes EQS580 4Matic SUV die maar liefst 544pk en heeft 858Nm. Sprinten naar de 100 is in 4,6 seconden gepiept, maar de topsnelheid blijft 210 km/u. Maximale range is met 609 km praktisch hetzelfde. De stap in vermogen is een grote, maar de stap in prijs ook: de alleen als AMG Line verkrijgbare EQS580 4Matic SUV is er vanaf € 167.291.

Ik kon met alle drie de versies rijden, het zijn allemaal geen AMG’s. Dat bedoel ik deze keer echter even niet negatief: de EQS is zo ook niet bedoeld. Comfort en rust overheersen. De EQS SUV 450 is snel genoeg, de 580 is nog lekkerder. Echter de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat je in de praktijk maar zelden het extra vermogen aanspreekt.

Standaard AIRMATIC luchtvering

Zoals je mag verwachten van een SUV in dit formaat, is luchtvering standaard inclusief verstelbare demping ADS+. Mocht je willen offroaden, dan kan de carrosserie 25mm verhoogd worden. Op snelweg snelheden zakt de koets 10 of 15 mm, afhankelijk van de rijmodus.

De verschillen tussen Sport en Comfort zijn niet dramatisch groot. In beide standen doet de EQS SUV ongeveer wat je van hem verwacht, dankzij monsterlijk brede banden is er om te beginnen al genoeg grip. De EQS SUV vraagt er echter niet om bij zijn nekvel gegrepen te worden, het comfort is daardoor veel belangrijker. De EQS SUV weet daarin te verwennen, het is superstil aan boord en de luchtvering biedt bakken aan comfort.

Wederom briljant is de achterasbesturing die standaard werkzaam is tot 4,5 graad. Als je wat extra euro’s richting Mercedes-Benz zendt, sturen de achterwielen zelfs tot 10 graden mee. De draaicirkel verklein je hiermee tot 11,9 of 11m, ongeveer hetzelfde als een compacte middenklasse auto. Ook in het terrein was het redelijk briljant, je krult de EQS SUV zo om bomen heen zonder schade te maken.

Enige echte dissonant in het weggedrag: de remmen. Zeker in heuvelachtig gebied laat het gewicht zich gelden. De lichtste versie van de nieuwe Mercedes EQS SUV weegt 2.695 kilogram, de topversies zijn nog zwaarder. Met inzittenden (tot 7 stuks) en belading hoef je niet je best te doen om de 3 ton te slechten. Door het regeneratief remmen en de wissel naar de gewone rem geeft het pedaal soms net wat minder gevoel dan je zou wensen.

MB UX Hyperscreen

Als je je afvraagt waar het naar toe gaat met het formaat van schermen in de auto: de Mercedes EQS (SUV) heeft het antwoord. Standaard zijn er al een niet echt bescheiden 12,3″ bestuurdersdisplay en staand 12,8″ centraal display aan boord.

Toch wil je het Hyperscreen, de drie schermen vullen de ruimte tussen de A-stijlen. Het is totaal 141 centimeter aan breedte en het Hyperscreen heeft een waargenomen oppervlakte 2.432 cm2. Het is volstrekt onnodig, maar daarmee wellicht erg des Mercedes. Het 12,3″ bestuurdersdisplay is hetzelfde, maar wordt gecomplementeerd door een 17’7″ staand centraal en 12,3″ display aan de rechterkant. De voorpassagier kan er naast meer gebruikelijke functies bedienen, ook spelletjes op doen en video’s kijken. Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht, want het scherm dimt als met de camera’s wordt gedetecteerd dat de bestuurder die kant op kijkt. En ja dat werkt subliem.

Veiligheid is ook de reden dat het Hyperscreen niet tot aan de portieren loopt en dat er speciale breekpunten zijn ingebouwd in het geval van een zijdelingse botsing. Nog meer nutteloze feitjes over het Mercedes Hyperscreen, die heb ik voor je. Het driedimensionaal gebogen glas is bij 650 graden celsius “afgebakken”. Het is gemaakt krasvast aluminiumsilicaat en heeft een speciale coating zodat er minder snel vlekken op komen. De OLED schermen worden permanent bewaakt en op de achtergrond wordt een automatische aanpassing uitgevoerd om dit te compenseren. Bovendien draait de weergegeven beeldinformatie lichtjes en onmerkbaar tegen de wijzers van de klok in om permanente belasting te verminderen. Er is kortom: nogal goed nagedacht over de schermen, dat is ook des Mercedes.

Conclusie

Een enorme grote auto. Een enorme grote accu. Een enorm scherm, zeker als het optionele Hyperscreen wordt gekozen. Een range om U tegen te zeggen, een weldadig interieur met dito rijeigenschappen. Concurrentie is er, maar ook weer niet dikgezaaid. De Tesla Model X is al even op de markt, maar is ook al tijden in de praktijk niet leverbaar. Lotus komt (wellicht) ooit met de Eletre en dan is de koek alweer op.

De grootste concurrent komt straks uit eigen huis. Er komt namelijk ook een iets compactere EQE SUV, die in Europa wellicht beter in het straatbeeld past. Maar voor nu is de EQS SUV de koning der elektrische SUV’s.