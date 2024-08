Honderden nieuwe Tesla’s verstoffen in grasveld

Wat doen deze nieuwe Tesla’s in een veld met hoog gras?

We kennen wel van die foto’s waar honderden nieuwe auto’s op een grote parkeerplaats staan. Fabrikanten bouwen liefst natuurlijk auto’s die ze al verkocht hebben. Maar net als in andere industrieën is het ook wel handig als de productielijn gewoon draait. De ruimte, de machines, de verwarming en soms de mensen zijn er immers toch al. Dus soms is er dan wat meer aanbod dan vraag.

Uit China kennen we tegenwoordig plaatjes van gigantische terrijnen met EV’s die niet verkocht lijken te zijn (kennelijk). Maar nu duikt er een grasveld op met daarop honderden nieuwe Tesla’s. Een fotootje van het schouwspel doet nogal wat stof opwaaien op Reddit.

Het mooie van Reddit is dat er ook altijd iemand in de buurt woont. Deze vertelt dat het veld fungeert als ‘overloop’ voor de lokale dealert (Store zo u wilt) uit Florida. Die heeft kennelijk niet genoeg plek op het terrijn en dan biedt de lap grond nabij Tampa uitkomst. De meeste Tesla’s die er staan hebben zeer recente VIN’s, bijvoorbeeld uit april en mei van dit jaar.

Een Model Y eigenaar bericht zelfs dat via de Sentry Mode op zijn nieuw geleverde auto ook plaatjes te zien waren vanaf het grasveld. Toch is het een beetje een gekke aanblik, dit nieuwe blik nonchalent geparkeerd op een snikheet veld met hoog gras. En sommigen speculeren dat het wellicht toch te maken heeft met tanende vraag. Enfin, koop dan?