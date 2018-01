Dit is de goedkoopste Volvo van Autotrack

Voor twee appels en vijf eieren rol jij in deze Volvo.

Het is nog altijd winter en dat betekent dat je geliefde auto waar je van maart tot en met november mee rijdt om de MRB laag te houden nog in de stalling staat. Maar hoe overbrug je die drie koude wintermaanden dan? Je zou natuurlijk met het OV kunnen gaan. Lekker koukleumen op station Anna Paulowna of raddraaiers trotseren die bushokjes in elkaar hoeken. Gezellig. Een andere optie is om voor een habbekrats een beater te regelen die lacht om koude.

Zo zou je bijvoorbeeld deze Volvo V70 op de kop kunnen tikken. Voor slechts 300 Euro is de kloeke Zweed uit 1998 de jouwe. De 2.5 liter grote vijfpitter onder de kap heeft pas 442.029 kilometer achter de kiezen en loopt ook op LPG. De APK is nog drie dagen geldig. Wat wil je nog meer?

Toegegeven, de Estate heeft wat problemen. In de voorgaande jaren is er al wat verspijkerd om de auto door de APK te loodsen en werd vastgesteld dat de stuur- of fuseekogel en mechanische delen van het remsysteem wat slijtage vertonen die waarschijnlijk binnen een jaar tot kosten zou leiden. Dat betekent dus nu. Bovendien staat er al een ‘1’ op het kenteken en lijkt er afgaande op de foto’s een kind bij de auto te zitten. Vreemd.

Zou jij het avontuur aan durven gaan met een dergelijke hooptie?