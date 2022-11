Met deze klassieker kun je eindelijk botsen

Dat is wel een fijne gedachte dat je met deze klassieker kunt botsen. Zeker omdat de kans dat dat gebeurt kleiner is geworden.

Toevallig kwam vanochtend de Singer 911 Kent commission voorbij. Geen extreme vernieuwing, maar wal bijzonder fraai uitgevoerd. En dat geldt eigelijk voor de meeste Singers en dergelijke restomods. Natuurlijk, Morgan is geen restomodder. De auto’s die zij vervaardigen zijn gloednieuw.

Maar toch hebben de auto’s van Morgan die ‘retrovibe’. Simpelweg omdat de basis al behoorlijk op leeftijd is. Om de paar jaar vernieuwd Morgan het een en ander eraan om aan de eisen van de klant en de wetgeving te voldoen. Dat is nu het geval met de Plus Four en de Plus Six.

Voor 2023 hebben ze een paar updates die wereldschokkend zijn. Daarmee bedoelen we wereldschokkend voor de Morgan-adept en purist. Er zijn echt heel erg grote wijzigingen, namelijk. Normaliter zie je die niet, maar nu wel (een klein beetje). Het is de eerste keer dat je met de klassieker kunt botsen! Jazeker, crashen met een Morgan is mogelijk (wel nodig ook). Er zijn namelijk nu ‘extra veel’ airbags aan boord.

Minder kans om te botsen met je klassieker

Maar de kans dat je gaat botsen met deze klassieker is kleiner geworden. Er is namelijk antislip-regeling aan boord. Ook krijg je nu grotere remmen van AP Racing. Waardoor je de auto stil kunt laten staan voordat je gaat botsen. Een heel erg fijne ontwikkeling.

Maar Morgan gaat verder dan dat om de Plus Four en Plus Six te moderniseren. Er zijn nu diverse rijmodi, waarbij de gaspedaalrespons aanpast aan de modus die je kiest. Dus als het weer iets minder goed is, kun je ‘m op ‘Normal’ zetten, zodat je niet constant met wielspin wegrijdt.

Digitaal scherm!

In het interieur zijn misschien wel de grootste veranderingen waar te nemen. Een Morgan is altijd geweldig geweest, maar een tikkeltje te spartaans voor sommigen. Ook was de afwerking niet altijd ‘je van het’. De purist moet wegkijken, maar ze hebben het flink aangepakt. Zo is er een digitaal scherm voor je neus! Digitaal! In een Morgan!

Gelukkig zijn er nog analoge meters in het midden. Met Sennheiser is er een nieuw audiosysteem ontwikkeld. We zien ook nieuwe bekledingen en compleet nieuw houtinleg. De grootste verrassing is misschien nog wel: een handschoenenvakje! Daar zit dan een onder andere een USB-aansluiting in, zodat je je smartphone kunt koppelen en opladen.

Und warum?

Waarom doet Morgan dit? Daar zijn meerdere redenen voor. De Morgan Threeweeler is nu de ultieme spartaanse ‘auto’ voor hen die voor veel geld willen afzien en pertinent geen Caterham wensen. Dit zorgt ervoor dat Morgan de Plus Four en Plus Six iets luxer kan maken. Dat zal wel moeten, want ook de doelgroep zal wel iets ouder worden.

Tenslotte komt het ook omdat Morgan vanaf 2023 wil exporteren naar de Verenigde Staten. Er is een maas in de wet waardoor auto’s met het silhouet van een 25 jaar (of oudere) auto vertonen, niet hoeven te voldoen aan de strenge wetgeving. De Morgan Plus 4 (B48 viercilinder met 258 pk) kost 71.830 pond en de Plus 6 (B58 zescilinder met 340 pk) moet 90.390 pond opleveren.

Uiteraard hebben we bewegende beelden voor je:

En natuurlijk wat Wouter ervan vond:

Meer lezen? Deze 17 niet-BMW’s hebben een BMW-motor!