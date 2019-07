Mazda’s complexe Skyactiv-X motor wordt geen geldput

De oplettende Nederlander zal hier blij mee zijn.

Mazda heeft flink opschudding weten te veroorzaken met zijn Skyactiv-motoren. Terwijl andere autofabrikanten er gezellig voor kiezen om (deels) elektrische auto’s te ontwikkelen, blijft Mazda zich voornamelijk richten op de verbrandingsmotor. De Skyactiv-X is het voorlopige huzarenstuk van het merk. Deze combineert een zeer degelijk verbruik met sportieve eigenschappen en is in de meeste gevallen ook nog eens redelijk betaalbaar.

Uiteraard kan niet alles rozengeur en maneschijn zijn. In het geval van de Skyactiv-X motor werd gevreesd dat deze door zijn complexe karakter wel eens duur in het onderhoud zou kunnen worden. Een bekende situatie bij Mazda, dat jaren geleden auto’s leverde met Wankelmotoren die niet per se de goedkoopste waren om op de weg te houden.

Hoewel Mazda destijds bij de introductie van de Skyactiv-X beweerde dat dit niet het geval zou zijn, kunnen dergelijke claims in de praktijk altijd anders uitvallen. Om de rust te bewaren heeft Mazda nogmaals uitgelegd dat klanten straks niet verrast zullen worden door torenhoge onderhoudskosten. Tegenover het Australische Cars Guide vertelt de ontwikkelingsbaas van Mazda, Eiji Nakai, dat de Skyactiv-X qua financiële lasten in lijn zal zijn met de andere aandrijflijnen van het merk.

Het blijft een opmerkelijke bewering, aangezien de Skyactiv-X naar verluidt tweemaal zo complex is als de bestaande 2.0 Skyactiv-G. Volgens Nakai is het zo vreemd niet. De complexiteit van de Skyactiv-X, die volgend jaar debuteert in de nieuwe Mazda3, zit hem voornamelijk in de verschillende sensoren en computers die hem zo efficiënt maken – niet de mechanische componenten, dus. Bij het uitblijven van elektrische gremlins is er dus weinig aan de hand.

Wie zijn Mazda met Skyactiv-X netjes behandelt, zal volgens het blad over een periode van 5 jaar grofweg 1.800 Australische dollars (~ 1.100 euro) kwijt zijn aan onderhoudskosten. Niet slecht.