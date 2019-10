Nieuwe Lexus LF-30 laat zich zien

Scherpe lijnen verpakt in een futuristische koets.

Autofabrikanten zetten steeds meer in op elektrificatie en dat is op autobeurzen goed te zien. De Tokyo Motor Show is daar geen uitzondering op. Lexus maakt van de gelegenheid gebruik om de nieuwe LF-30 Electrified Concept te laten zien.

Het betreft hier een studiemodel en is de visie van Lexus op een elektrisch model van de toekomst. Het concept is vijf meter lang, bijna twee meter breed en 1,6 meter hoog. Er zit een 110 kWh accupakket in de auto gepropt en het concept weegt 2.400 kg. Lexus spreekt over een actieradius van 500 kilometer. Nu zegt dat niet zoveel, want dit is immers geen productieauto. De laadsnelheid bedraagt 150 kW. Elk wiel heeft zijn eigen elektromotor die zorgt voor aan de aandrijving. Het vermogen ligt op 400 kW en 700 Nm koppel. 0-100 doet de LF-30 in 3,8 seconden. De topsnelheid ligt op 200 km/u.

Lexus wil in 2025 van elk model een geëlektrificeerde versie hebben. Deze LF-30 Electrified Concept is een blik van Lexus op 2030. Een vooruitstrevende techniek is dat het concept draadloos opgeladen kan worden. Een slim energiemanagementsysteem verzorgt de verdeling van elektrische energie tussen auto en huis. Verder is deze elektrische auto volgens Lexus een combinatie tussen leuk én autonoom rijden. Er is niets bekend over een eventueel productiemodel van de LF-30.