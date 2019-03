Er komt nog een Aventador-smaakje

Goed nieuws voor de purist.

Dw volgende zin kan als schokkend worden ervaren. De introductie van de Lamborghini Aventador is inmiddels alweer 8 jaar geleden. Zo langzamerhand is het dus tijd voor een opvolger. Maar niet voordat we nóg een keer feest kunnen vieren met de Aventador. Er komt namelijk nog een uitzwaaimodel aan. Dat heeft Lamborghini’s CTO (Chief Technical Officer) Maurizio Reggiani bevestigd aan het Amerikaanse Road & Track.

Er komt waarschijnlijk nóg eenmaal een ‘speciale uitvoering’ van de Aventador. Reggiani wil nog eenmaal vlammen met de Aventador, want met de Aventador wordt er een belangrijk hoofdstuk afgesloten. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat ze de V8 uit de Urus erin lepelen. De atmosferische V12 zal blijven, maar wordt wel bijgestaan door een elektrische motor. Jazeker, een hybride Lamborghini. Wie had dat gedacht? Reggiani kan verder helaas niet zeggen wat het speciale model gaat worden, maar wel dat we ‘m aan het einde van dit jaar kunnen verwachten. Ook sluit hij uit dat het de onlangs geïntroduceerde Aventador SVJ Roadster is. Misschien iets in de sfeer van de Lamborghini SC18?

Lamborghini deed sowieso een boekje open de laatste tijd, want Lamborghini CEO Stefano Domenicali heeft aan diverse media laten weten dat het merk werkt aan GT. Het moet een Gran Tourer in de ware zin van het woord zijn, dus een 2+2 coupé met de motor voorin. De laatste Lamborghini GT’s met de motor voorin, de Jarama en Espada, werden in 1978 uit productie genomen. In 2014 toonde Lamborghini de Asterion (afbeelding onder) aan het grote publiek, een wat ‘elegantere’ Lamborghini dan de schreeuwerige supercars. Goed om te horen dat het niet enkel om nieuwe crossovers gaat.