Raad eens wie herrezen is uit de dood

Of het nou een kat met negen levens is, of puur doorzettingsvermogen: ze zijn terug.

Laatst, toen we het hadden over snelheidsrecords, moesten we met teleurstelling mededelen dat de Thrust SSC nog wel even zijn record zou behouden. Andy Green reed in 1997 met de supersonische auto 1.223 km/u, een snelheid die tot op het heden niet is doorbroken. Green zou echter in zee gaan met het bedrijf achter de Bloodhound SSC om dat record wél te verbreken, en om de liefhebbers van het imperiale systeem een auto te geven die de magische grens van 1.000 mph (1.609 km/u) kan halen.

Dat alles werd de das om gedaan toen het Bloodhound-project geen geld meer had. In december 2018 was het project, en daarmee de kans op het 1.000 mph-record, dood verklaard. Voor een zacht prijsje kon je het project overnemen om er nieuw leven in te blazen, maar naast de aanschafprijs van 250.000 euro moet je ook nog nieuw geld investeren om de auto daadwerkelijk naar de 1.000 mph te blazen. En wat denk je? Iemand is zo gek, maar wat ons betreft geniaal, geweest om dit ook echt te doen. De bikkel die we mogen bedanken is Ian Warhurst, zo meldt BBC.

Het project heet Bloodhound LSR en gaat gepaard met een nieuwe livery. Op de eveneens nieuwe gelikte website staan de details van het nieuwe ambitieuze leven van de Bloodhound. Eerlijk is eerlijk: het lijkt erop dat geld niet meer het probleem is om het tot een succes te laten uitlopen. Volgens de website is de techniek er ook toe in staat. Zou het dan toch?

Om de pijn voor Andy Green te verzachten, gaat hij zijn eigen record verbreken. De intussen 56-jarige Britse waaghals durft het nog steeds aan om zijn lichaam in de strijd met G-krachten te gooien en de Bloodhound naar die magische viercijferige grens te jagen. De tests vinden plaats op de Hakskeen Pan, een zoutvlakte in de woestijn van Zuid-Afrika. We weten niet hoe lang de ontwikkeling nog gaat duren, maar er is een kans dat 2019 het jaar gaat worden dat de Thrust SSC zijn inmiddels 22 jaar oud record moet afstaan aan de hongerige bloedhond.