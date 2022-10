Dit is de meest verstandige auto van het moment

En best wel een aardig ding, toch? De meest verstandige auto is nu schoner en heet een automaat.

Tegenwoordig zijn auto’s beleving, marketing, stijl, gevoel en karakter. Dat is in veel gevallen om te verbloemen dat je met een omgebouwde C-segment hatchback onderweg bent. Prima natuurlijk, als mensen het geld ervoor over hebben dan moeten ze het gewoon doen natuurlijk.

Maar gelukkig zijn er ook nog ‘verfrissende’ auto’s. Eentje daarvan is de Dacia Jogger. Deze is er nu ook als PHEV. Dacia had al verklapt dat ‘ie eraan zat te komen en dat ‘ie op de Salon van Parijs zijn debuut zal gaan maken. Nu weten we meer!

Hybride

Uiteraard is het gewoon een Dacia Jogger, maar dan met een iets andere aandrijflijn. De auto – de Jogger Hybrid 140 zoals ‘ie heet – krijgt stiekem best een interessante aandrijflijn, zeker voor ons land. Een atmosferische 1.6 viercilinder (de andere Joggers hebben turbo-driecilinders), twee elektromotoren en een ingenieuze transmissie moeten zorgen voor lage emissiewaarden.

Met de Dacia Jogger heb je dus een paar voordelen. Een viercilinder is vaak net wat prettiger dan een drieicilinder. Dankzij de elektrische motor kun je een stukje puur elektrisch rijden en je kan ‘m laden. Handig voor de korte ritten. Nog een voordeel, in Nederland betaal je BPM over de CO2-uitstoot. Die is laag bij een PHEV, dus waarschijnlijk valt de meerprijs mee. Dan is er nóg een voordeel, want het is de enige Jogger met een automaat.

Meest verstandige auto

Natuurlijk, we hebben onszelf allemaal een C63 AMG Estate of Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio beloofd als gezinsauto. Maar als je een verstandige auto moet aanraden, dan zal dit ‘m weleens kunnen zijn. Alles valt en staat natuurlijk met de prijzen, maar meestal weet Dacia de producten wel relatief scherp ‘in de markt te zetten’.

Prijzen, prestaties, verbruik en dergelijke zijn allemaal nog niet bekend. Dat zal Dacia op een later moment bekend gaan maken. Dat doen fabrikanten vaker gefaseerd, dan heb je net wat meer persmomentjes.

Over persmomentjes gesproken, de Dacia Jogger 140 Hybrid staat natuurlijk te shinen op de Salon van Parijs 2022 waar wij @Wouter en @MartijnGizmo naartoe zullen sturen.

