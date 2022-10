Alle primeurs van de Salon van Parijs 2022 op een rij!

Eindelijk! Nu corona grotendeels achter ons ligt (hopelijk) kunnen we ons weer gaan opmaken voor enkele auto-evenementen. De GP van Singapore en GP van Suzuka zijn weer terug gekeerd en we hoorden dat de Renault Avantime Flashmob ook weer gehouden is. Ook hebben alle Chrysler Crossfire-eigenaren van Nederland (alle 6) elkaar de hand geschud. Kortom, tijd voor de eerste echte beurs!

Salon Parijs 2022

Het gaat om de Salon van Parijs. In de tussentijd hebben automerken andere manieren gevonden om hun nieuwe modellen te promoten. Je hoeft tegenwoordig alleen maar een filmpje van Wouter te bekijken om te weten waar je aan toe bent.

Toch valt er héél veel te zeggen voor een autobeurs. Daar gaan we binnenkort eens dieper op in. Voor nu gaan we ons focussen op de primeurs van de beurs. Maar voor dat we dat doen even de openingstijden en adresgegevens.

Datum:

De Salon van Parijs is van maandag de 17e tot zondag de 23e geopend. De eerste dag is een persdag, de daaropvolgende dagen is voor het grote publiek.

Maandag 17 oktober

07:00 – 00:00 (alleen voor pers)

Dinsdag 18 oktober tot zaterdag 22 oktober

09:30 tot en met 22:30

Zondag 13 oktober

09:30 tot en met 19:00

Adres:

Paris Expo Porte de Versailles

Pavilion 3, 4, 5.1 & 6

Paris Expo Porte de Versailles 1

Place de La Porte de Versailles

75015, Paris, France

Check hier de beste routes en hoe je het best kunt reizen!

Afzeggingen

De afzeggingen zijn te veel om op te noemen, maar laat je dat niet weerhouden om te gaan kijken! De vorige Salon van Parijs was geen extreem succes. Tel daarbij op dat fabrikanten andere prioriteiten hebben om hun modellen onder de aandacht te brengen en je zult begrijpen dat er velen niet op komen dagen.

Primeurs Salon van Parijs 2022

Mercedes staat wél in dit overzicht, maar geldt officieel niet als deelnemer. Dat komt omdat ze alleen de twee primeurs mee nemen. De rest van het gamma laten ze Zu Hause.

Modellen met een asterisk (dit *-tekentje, niet die Galliër) worden in de wandelgangen genoemd, maar zijn niet officieel bevestigd. De afgebeelde modellen zijn dikgedrukt.

Alpine A110 Tour de Corse

Alpine A110R

Alpine A110R Fernando Alonso

Alpine A110 E-Ternité

Alpine A4810 concept car*

Alpine SUV Concept*

BYD Atto 3

BYD Han

BYD Tang

DS 3 (facelift)

DS 7 (facelift)

DS E-Tense Performance Concept

Fisker

Great Wall Motors

Ora Funky Car EV

Ora Cat

Wey Coffee 01

Hopium

Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Mercedes-AMG C 63 S E Performance Estate

NamX

Mobilize

Mobilize Duo (Renault autodelen)

Peugeot 408

Peugeot e-408*

Seres

Seres 3

Seres 5

Uiteraard zal Autoblog aanwezig zijn bij de Salon van Parijs 2022. We hebben speciaal @wouter opgetrommeld om verslag te gaan doen!