Dit is de minst betrouwbare ‘nieuwe’ auto die je kunt kopen

En met ‘minst betrouwbare nieuwe auto’ bedoelen we een auto die drie tot vijf jaar oud is.

Het is een bekend verhaal voor wie een nieuwe of oude auto wil kopen. Wil je betrouwbaarheid, kies Japans. Wil je onbetrouwbaarheid, kies dan Frans. Maar klopt dat riedeltje anno 2020 nog wel, of is dit verhaal alweer door de tijd ingehaald? Dankzij deze cijfers kunnen we er achter komen.

De Britse autoverzekeraar By Miles heeft namelijk door de APK-cijfers van het eveneens Britse Ministry of Transport gesnuffeld. De auto’s die we hier noemen zijn dus voertuigen die niet in één keer de (Britse variant van de) APK hebben gehaald. Waarom ze deze keuring niet hebben gehaald, doet er niet toe. Kan dus voor versleten banden zijn, maar ook omdat de wielen nog maar met tiewraps vastzitten. Oh, en alleen auto’s die drie tot vijf jaar oud zijn en meer dan tienduizend keer getest zijn, doen mee.

Om te beginnen met de absolute faalhaas onder de moderne auto’s: de Renault Mégane. Een Franse auto is dus dé minst betrouwbare auto. Wat dat betreft klopt de oude spreuk dus nog, helaas. Deze haalde in 21,9 procent van de gevallen niet de APK. Op de tweede plaats staat de eveneens Franse Citroën DS3. Ook de derde plek is voor Frankrijk: Renault Clio. Bij deze twee auto’s kon de Britse keurmeester in 19 procent van de gevallen niet zomaar akkoord gaan. De top vijf wordt afgemaakt door Volvo V40 (16,1 procent) en de Vauxhall Insignia (15,6 procent). Geen toplijst voor Europa, dus.

Wat kan je dan beter wél halen? Japans, uiteraard. De ‘beste’ auto is de Honda Jazz. In slechts 4,6 procent van de gevallen moest de auto worden afgekeurd. Daarna volgt de Honda CR-V en de Toyota Prius. De vierde plaats is wel opvallend: zowaar een Europeaan! Het gaat om de Mercedes GLA, die in 7,2 procent van de gevallen niet meteen door de keuring kwam. Hekkensluiter is de Toyota RAV4, met 7,3 procent.

Hoewel Toyota met twee modellen in de top 5 staat, staan ze niet in de top 5 qua merken. Die is namelijk gevuld met Lexus, Honda, Porsche, Mini en Suzuki, respectievelijk van betrouwbaar naar minder betrouwbaar. Inderdaad, Porsche staat op nummer drie. Staat Duitse degelijkheid dus toch voor iets. Althans… Vauxhall is de op drie na slechtste, dus qua Duitse degelijkheid valt dat ook wel mee. En deze cijfers zijn van voordat Opel werd overgenomen door PSA, dus dit kunnen we niet op de Fransen gooien…

Over die Fransen gesproken, de twee slechtste merken hebben in dat land hun hoofdkantoor staan. De Mégane en de Clio zijn namelijk geen uitzonderingsgevallen: Renault is volgens dit overzicht het slechtst presterende automerk. Van alle Renaults haalt 17,3 procent niet in één keer de Britse APK. Daarna volgt Citroën, kort daarna volgt Dacia. Je weet wel, dat bedrijfsonderdeel van Renault. Zoals gezegd komt na Dacia Vauxhall en sluit Volvo deze ‘top’ 5. Ook een opvallende score van Volvo, die toch wel een sfeer van degelijkheid hebben. Niks van waar, zo blijkt maar weer.