Autoverkopen in coronatijd: deze 12 dingen vallen ons op

Ja, de autoverkopen in coronatijd waren niet al te best, maar dan nog houd je altijd een bepaalde volgorde. Deze 12 dingen vielen ons op.

We zitten alweer 5 maanden in 2020. De tijd in commercieel opzicht heeft echter een beetje stilgestaan sinds het coronavirus zijn intrede heeft gedaan. Ook in de autoverkoop heeft het zijn sporen nagelaten.

We hebben vanmiddag in hoofdpunten alles besproken. Kia had een relatieve goede maand (nummer 1!). De verkopen van de Golf komen op stoom. Ook valt op dat we een enorm probleem gaan krijgen als de A-segment auto’s er niet meer zijn: de Kia Picanto en Peugeot 108 waren nog erg in trek. Vaak is het voor fabrikanten niet interessant om auto’s die erg goedkoop zijn ook te voorzien van (dure) hybride of 48V techniek.

Onderkant van de lijst

Wat goed verkoopt is bijna nooit een verrassing. Er staat een verzameling Teslapostelen mede te delen wanneer er weer een nieuwe boot met Models 3 aankomt. Dus dat moeten we ondertussen wel weten. We kijken nu naar de onderkant van de lijst. Niet zozeer naar de slechtst verkochte auto van Nederland, maar welke dingen wél opvallend zijn, maar de headlines niet halen.

We beginnen even met een disclaimer. Aangezien we vanwege het coronavirus een rare periode achter de rug hebben (en tegemoet kunnen zien), zijn sommige fluctuaties tijdelijk en (nog) zeker geen trend. De autoverkopen in coronatijd waren al niet al te denderend, maar dit gaat natuurlijk nog een staartje krijgen.

Giulia véél beter dan Stelvio

We beginnen met het lijstje over de autoverkopen in coronatijd uiteraard met Alfa Romeo. Een vinger aan de pols. In principe had Alfa Romeo een Giulia stationwagon moeten ontwikkelen. Het is eigenlijk een brevet van onvermogen dat ze dat niet gedaan hebben. “ah, daar is de Stelvio voor!”. Nou, dus niet. Althans niet dit jaar. In de afgelopen maanden zijn er slechts 14 Stelvio’s verkocht, ten opzichte van 73 vernieuwde Giulia’s.

Stilte voor de storm bij Ferrari

Er werden geen Ferrari’s op kenteken gezet in mei 2020. Dit hele jaar waren het er slechts 13. Van de 488 werden er 3 afgeleverd, van de Superfast maar liefst 4! De Portofino is de populairste Ferrari met 6 exemplaren in 2020. Het is stilte voor de storm, want de F8 Tributo, SF-90 en Roma komen eraan.

Jaguar klanten zijn traditioneel

Net als Alfa Romeo geven we veel om Jaguar. Het is zo’n merk met wat extra’s. Daar wil je liever niet te veel SUV’s en crossovers van zien. Wat blijkt, de klanten vinden dat ook niet. De best verkochte Jaguar tot dit moment is, tromgeroffel, de vernieuwde XE (68 stuks). Daarmee is de D-segment sedan van Jaguar populairder dan de bestverkochte Jaguar crossover, de F-Pace (60 exemplaren). Ook interessant: de F-Type (16 stuks) deed het beter dan de I-PACE (14 stuks).

Mustang exact even populair

Consequent scoren is het moeilijkste wat er mis. De Ford Mustang doet het gewoon. Uiteraard niet in grote aantallen, hier in Nederland. Aanvankelijk was de viercilinder net te doen qua prijs en de V8 onbetaalbaar. De notabene teruggetunede viercilinder moet 76 mille opleveren. Gekkenwerk. Mede daardoor is de Mustang even populair als het jaar ervoor in dezelfde periode: er werd er slechts 1 verkocht dit jaar.

Niemand wil een Discovery

Voorlopig heeft Land Rover niet extreem veel last van tegenvallende autoverkopen in coronatijd. Er was ooit een tijd dat de Land Rover Discovery de meest perfecte auto was. Bijna zo luxe als een Range Rover, bijna zo terreinwaardig als een Defender en relatief gunstig geprijsd. Land Rover doet het niet onaardig (633 exemplaren in totaal), alleen zijn er slechts 4 (!) een Discovery. Misschien is het toch die achterklep?

Hyundai Kona zeer gewild

De Hyundai Kona is veel meer dan een funky kukident-express. Het is ook nog eens een waanzinnig interessante auto voor de zakelijke rijder. Je kunt namelijk tegen lage bijtelling een elektrische Kona rijden. Dat men niet kiest voor een twee keer zo goedkope normale Kona, ontgaat ons een beetje. Maar ja, met die redenatie kun je beter een gebruikte Elantra kopen. Wel opvallend is dat de Kona bijna net zo populair is als alle andere Hyundai’s, bij elkaar!

Maserati rijders zijn puristen

Net als Alfa Romeo rijders blijken ook Maserati bestuurders ware puristen te zijn. De minst goed verkochte Maserati van de afgelopen 5 maanden is namelijk de Levante! Die zagen we niet aankomen. Er werd er slechts eentje verkocht in 2020, terwijl er 3 Ghibli’s en 3 Quattroportes aan de (ongetwijfeld stijlvolle) man werden gebracht.

Porsche verkoopt sportwagens

We maken vaak gekscherend de opmerking dat Porsche een SUV-fabrikant is die af en toe sportwagen bouwen. Dat blijkt niet uit de cijfers van 2020. De 911 (155 stuks) is namelijk vaker op kenteken gezet dan de Panamera (63), Taycan (108) en Macan (109). De Cayenne (378) is wel veruit de bestverkochte Porsche. De 718 Cayman (10) en Boxster (11) zijn zeldzaam impopulair.

Wat moet Daimler met Smart doen?

Er was ooit een tijd dat Smart best een aantal autootjes per jaar verkocht. Het concept van de auto is relevanter dan ooit. Toch lukt Daimler het maar niet om de compacte stadsrakker populair te maken. Van de ForTwo werden er 20 verkocht, van de ForFour slechts 18. Nog opmerkelijk is dat Renault 731 Twingo’s heeft verkocht. Een identieke auto, maar dan ook verkrijgbaar met ouderwetse plofmotor.

Tesla Model S en X uit de gratie

Een van de leukste aanbiedingen in de autowereld is de Tesla Model S Performance. Meer dan 800 pk voor ongeveer een ton is ongehoord. Qua acceleratie rijd je in principe alles zoek en op het moment dat je alsnog ingehaald wordt, zijn de snelheden hoogst illegaal. Maar de leeftijd van de Model S lijkt op te spelen. Er werden slechts 64 Model S’-en verkocht, tegen 2.099 Models 3. Mocht je denken dat iedere potentiële Model S-rijder voor de modernere Model X kiest: nope. Daar werden er ook precies 64 van verkocht.

Supra vs Z4

Dat de Toyota Supra en BMW identiek zijn, is bekend. Beide modellen zijn leverbaar en we kunnen tot de conclusie komen dat de BMW Z4 (112 stuks) veel populairder is dan de Supra (15). Op zich logisch: de Z4 is een cabrio, is met meerdere motoren te verkrijgen en heeft een luxe badge. Goed nieuws: de Supra 2.0 komt binnenkort, met een 258 pk sterke viercilinder en een vriendelijker prijskaartje.

Bejaarde Seat geliefd

Tot slot kijken we even naar de autoverkopen in coronatijd bij Seat. Hoe lang ze bij Seat wel niet hebben zitten schreeuwen om een crossover. Concerngenoten Audi (Q3), Skoda (Yeti) en VW (Tiguan) kregen een crossover. Seat niet. Over het algemeen doet de armada aan Seat crossovers het goed, maar niet in Nederland. De Arona (680 stuks), Ateca (624) en Tarraco (329) waren minder populair dan de Seat Leon (830). Extra bijzonder is dat de meeste Leons nog uitloopmodellen van het vorige type zijn.