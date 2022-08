Dít is de mooiste BMW X4 aller tijden

De mooiste BMW X4 aller tijden is serieus fraai.

Het klinkt een beetje vreemd om te oreren over de mooiste BMW X4 aller tijden. Het is een beetje een vreemd concept, een medium crossover met een sterk aflopende daklijn (nee, het woord coupé gaan we niet bezigen). Er is uiteraard een markt voor, anders bouwt BMW ze niet. Daarbij staan de kwaliteiten van de auto buiten kijf. In zijn segment is het gewoon een erg goede auto.

En dan heb je ook nog zoiets als ‘uitvoering’. Want het is maar net hoe je ‘m samenstelt in de BMW configurator. En wat je erna er nog mee gaat doen. In dit geval hebben we een leuk voorbeeldje voor je. Het is een projectje van onze Zwitserse vrienden van Dähler. Ze hebben een X4 M40i onder handen genomen, maar heel subtiel en precies goed.

Motor mooiste BMW X4

Zoals gezegd, het is een X4 M40i, dus met de B58-zescilinder. Deze heeft standaard 360 pk en 500 Nm, maar bij Dähler halen ze er meer uit. Er zijn twee stages, Stage I gaat naar 410 pk en 610 Nm, Stage II gaat naat 430 pk en 630 Nm. Om te zorgen dat je de motor wat beter hoort, is er een sportuitlaatsysteem. Je kan kiezen uit de kleuren matzwart en zilver.

Uiteraard zijn er ook andere wielen. Het zijn de CDC1-wielen van Dähler die ons altijd een beetje doen denken aan de Styling 166-velgen van de BMW M5 (E60) en M6 (E63).

Breedset

Deze zijn van Dähler zijn gesmeed en verkrijgbaar in de maten 20, 21 of 22 inch. Het is een breedset, met voor smallere wielen dan achter. De banden zijn voor 265, achter 305.

Om de stance af te maken kun je kiezen uit verlagingsveren, die de auto 25 millimeter verlagen. Een schroefset is ook mogelijk, dan kun je precies de verlaging instellen die je wenst. Om het geheel af te maken heeft de mooiste BMW X4 aller tijden een bijzonder fraaie kleur: Malachitgrün. Geen standaardkleur die je kunt kiezen, maar via BMW Individual moet regelen

