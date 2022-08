Leclerc is niet gefrustreerd met zijn eigen team. Dat is bijzonder.

Natuurlijk is het voor de Nederlandse successupporter geweldig dat we een nieuwe volksheld hebben. Max Verstappen heeft gisteren tijdens de GP België 2022 een masterclass Formule 1-rijden gegeven aan het gehele veld. Extra zuur voor Charles Leclerc, want hij is de enige serieuze andere titelkandidaat.

Gisteren ging het weer mis voor de Monegask. Hij moest al na vier ronden naar binnen vanwege een tear-off van niemand minder dan Max Verstappen. Dit stukje plastic kwam bij Leclerc in zijn brakeduct. Balen.

Leclerc niet gefrustreerd met Ferrari

Gisteren ging alles weer ouderwets mis voor Leclerc en Ferrari. Wederom ging Ferrari niet helemaal vrijuit. Je zou kunnen verwachten dat Leclerc het helemaal gehad heeft met Ferrari. Maar niets is minder waar, zo laat hij weten aan Autosport:

Ik ben niet gefrustreerd met de strategisten van het team. Het heeft niets met hen te maken. Aan het einde was het vooral frustrerend om te zijn hoe groot het gat met Red Bull is. Daar moeten we aan werken. Charles Leclerc, is gek genoeg nog steeds niet gefrustreerd met het team.

Mede door de vroege noodzakelijke pitstop was de inhaalrace van Leclerc ietsje minder indrukwekkend, dan die van Verstappen. Tijdens de race was zijn team heerlijk zelfverzekerd: ze vroegen maar aan Leclerc wat hij de fijnste banden vond.

Kans op titel nihil

Aan het einde van de race haalde Ferrari Leclerc naar binnen voor een setje nieuwe banden om de snelste ronde (en een extra punt) te bemachtigen. Uiteraard liep ook dat spaak.

Hij raakte in gevecht met Alonso en kon uiteindelijk de snelste ronde niet pak. Als kers in de appelmoes kreeg Leclerc ook nog eens vijf seconden straf voor een snelheidsovertreding van 1 km/u. Daarmee lijken de kansen voor Leclerc erg klein om nog kampioen te worden in 2022. Dat vindt hij zelf ook.

Red Bull was van een compleet ander niveau. Zij hebben dit weekend iets gevonden, dat ons zorgen gaat baren. Het kampioenschap nu nog winnen is extreem lastig geworden Charles Leclerc, ziet het niet meer zitten.

Geen speld tussen te krijgen, toch?

