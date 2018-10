Dit is de nieuwe 3 Serie met M Performance goodies

Geef je 320i het uiterlijk van een losgeslagen beer.

Pal na de lancering van de nieuwe BMW 3 Serie slaan de Duitsers de M Performance catalogus los op der dreier. Net als bij vrijwel ieder andere modern BMW-model, kan ook de nieuwe 3 voorzien worden van de nodige opsmuk.

Een nieuwe front splitter, een M Performance achterspoiler, een M Performance diffuser, nieuwe spiegels. Het kan allemaal. Aanvankelijk van je smaak en portemonnee is er keuze uit een zwarte high-gloss, en mat zwarte, of een carbon afwerking. Het is niet alleen uiterlijk vertoon. Want hoewel de onderdelen in carbon daadwerkelijk nuttig kunnen zijn, zul je het verschil amper merken. Wel merkbaar is de installatie van een 18-inch M Performance remsysteem. De remmen zijn onder meer te herkennen aan de rode remklauwen, het feit dat ze geperforeerd zijn en natuurlijk de grootte ten opzichte van standaard 3 Serie remmen.

Daarnaast kun je bij M Performance shoppen voor een nieuw setje lichtmetalen, variërend van 18 tot en met 20-inch. BMW adviseert om er ook een M Performance bandenhoezenset bij te kopen. Kost ongetwijfeld meer in vergelijking met een reguliere set, maar dan heb je wel dat M Performance logo op de hoezen in de garage liggen hè.

In het interieur kun je een M Performance stuur krijgen. Tevens is er de mogelijkheid om de pook van de automaat een carbon afwerking te geven. Net als de M Performance carbon schakelflippers. Vergeet de M Performance vloermatten niet, want men moet potverdrie wel weten dat ze in een M Performance 3 Serie stappen. Kers op de M Performance-taart is de LED-projector met oplichtende BMW M logo als je de deur opent. Volgens BMW is dit echt een aandachtstrekker. We geloven het van ganser harte.