BMW kondigt i4 aan

Naast de nieuwe modellen op de stand, had de CEO in Parijs ook wat te vertellen over wat de komende jaren bij BMW gaat gebeuren.

In zijn persconferentie op de Paris Motor Show heeft BMW CEO Harald Krüger een nieuw model aangekondigd. De eindbaas laat weten dat in 2021 de BMW i4 een feit is. Het zal het vijfde elektrische model van de BMW Groep worden. Naast de reeds bestaande BMW i3, komt in 2019 de volledige elektrische MINI, in 2020 de BMW iX3 en in 2021 de BMW iNEXT en i4.

Verder liet Krüger weten dat BMW wereldwijd meer dan 100.000 volledige elektrische voertuigen heeft verkocht. Tel je de plug-in hybrides daarbij op, dan rijden er meer dan 300.000 (deels) elektrische BMW’s op de weg. De CEO liet niets los over de technologie die de i4 gaat krijgen, maar de verwachting is dat dit model op de eerder gepresenteerde i Vision Dynamics (zie foto) gaat lijken. Dit studiemodel accelereert in vier tellen naar de honderd, heeft een top van 200 km/u en kent een actieradius van 600 kilometer.

De i4 valt onder ‘Gen 5′ van BMW’s Road to 2025 plan. Samen met de BMW iNext en andere nog niet aangekondigde elektrische modellen van het merk. De BMW i3s, de elektrische MINI en de elektrische BMW X3 vallen onder ‘Gen 4′. Dat zijn elektrische auto’s die tot 2020 op de markt worden gebracht. Met Gen 5 introduceert BMW modulaire batterijpakketten van 60 kWh (450 km), 90 kWh (550 km) en 120 kWh (700 km). De meest luxe auto’s komen enkel met een 120 kWh accupakket op de markt, de middenklasse krijgt drie opties en de goedkopere modellen zullen alleen verkrijgbaar zijn met een 60 of 90 kWh batterijpakket. De verwachting is dat de i4 in de middenklasse valt, wat betekent dat deze elektrische auto een maximale actieradius van 700 kilometer gaat krijgen.