Hoezee! Nederland mag nog hopen op Tesla Gigafabriek

Giga!

Toch maar goed dat we die dividendbelasting afgeschaft hebben? Mwah, Tesla’s Europese HQ is al gevestigd op de Zuidas in Amsterdam. Wat dat betreft zal er toch al lekker geschoven kunnen worden met winsten tussen BV’s zonder dat de belastingdienst haar grijpgrage klauwen in de trog steekt. Om een sterk staaltje maakindustrie binnen te halen zullen we het dus over een andere boeg moeten gooien.

De komst van de grote Tesla-fabriek naar Nederland is al enige tijd een dingetje, maar onlangs werd er koud water op gegooid door Musk zelf. Elon gaf namelijk aan dat Duitsland op pole position staat voor het binnenhalen van de fabriek. Twee deelstaten, te weten Reinland-Palts en Saarland, zouden de beste papieren in handen hebben om ontiegelijk veel Tesla-gerelateerde werkgelegenheid te creëren in hun respectievelijke regio’s.

Electrek quoot echter een anoniem NL ambtenaartje (@lincoln?), die claimt dat ‘wij’ ook nog steeds kans maken op Musks zegen. In het verleden hengelde Lelystad, de thuisbasis van ons eigen Donkervoort, opzichtig naar de affectie van Elon en de zijnen.

Mocht de fabriek inderdaad naar Nederland komen, halen we daarmee de vierde grote Tesla-fabriek binnen. De eerste staat uiteraard in Fremont, Californië en werd overgenomen van Toyota en GM (NUMMI). Eerder deze maand kondigde Elon aan dat er een fabriek zal worden gebouwd in China en voor de toekomstige Model Y staat er naar verluidt ook nog een extra fabriek op de planning.

Kom op Musk, doe het gewoon. Onze arbeiders staken nooit en de media is zo pro-Tesla als het maar kan. Wat let je?