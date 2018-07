Kan Red Bull dit seizoen nog naar Honda switchen?

Nee joh, gekkie. Of...wel?

Na de keiharde woorden over en weer tussen Red Bull en Renault na de Grand Prix van Hongarije, kwam bij velen de vraag opborrelen of Red Bull niet dit seizoen nog kan wisselen van motorleverancier. Tuurlijk, het contract tussen de twee partijen loopt nog tot het eind van het jaar. Maar Red Bull wil van Renault af en Cyril Abiteboul heeft er geen geheim van gemaakt dat Renault ook héél graag van Red Bull afwil. Het is niet geheel onlogisch om te denken dat als twee partijen hetzelfde willen de oplossing nabij is.

Maar, de contractuele verplichting is waarschijnlijk het eenvoudigste obstakel om te overwinnen als Red Bull-Honda (of Red Bull-TAG Heuer powered by Honda) nog dit jaar een ding zou moeten worden. Een dergelijke motorwissel is overigens niet zonder precedent in de F1. In 1983 bijvoorbeeld ruilde McLaren op aandringen van Niki Lauda hun atmosferische DFV8 in voor het turboblok van Porsche (onder de naam -jawel- TAG). De ervaring die het team opdeed aan het eind van 1983, hielp Niki vervolgens om in 1984 het kampioenschap binnen te angelen. Maar, er zitten nogal wat haken en ogen aan zo’n switch, zowel op technisch vlak als op het gebied van de regeltjes. Een bloemlezing.

De auto zou compleet moeten worden aangepast

Hoewel er in de F1 inmiddels plannen bestaan om de punten van de motorophanging en dergelijke uniform te maken middels regelgeving, is de situatie nu dat er vrij grote verschillen bestaan tussen de verschillende motoren. Dat zorgt ervoor dat het veranderen van motor niet simpelweg een gevalletje plug and play is. Zo heeft de Honda-motor tegenwoordig bijvoorbeeld een ‘gespleten turbo’ in de stijl van de Mercedes-PU. Bij Renault zit het schoepenwiel achter de motor geplaatst.

Zoals je je kan herinneren van Cyril Abitebouls woorden, wilde Red Bull de nieuwe MGU-K van Renault al niet gebruiken omdat dit ‘te veel wijzigingen aan de auto met zich meebracht’. Kan je nagaan wat het implementeren van een geheel nieuwe PU met zich meebrengt…De hele auto moet dan op de schop.

In deze ‘F1-zomervakantie’ mag Red Bull maar twee weken aan de auto werken

In het verlengde van het vorige punt, moeten we ook nog realiseren dat Red Bull in deze zomerstop niet zomaar ongebreideld mag arbeiden aan een geheel nieuwe auto. Volgens de regels moet de fabriek twee weken helemaal op slot. Deze restrictie geldt overigens niet voor motorenbouwers, dus Honda zou wel het een en ander kunnen doen. Maar ja, hoe dan ook kost een vrijwel nieuwe puike auto (her)ontwikkelen (veel) meer tijd.

Potentiële gridstraffen liggen op de loer

Hoewel het wisselen van motor midden in het seizoen in de F1 zoals gezegd precedent, is het de vraag hoe zoiets in zijn werk gaat in deze tijd van gridstraffen die volgen als men ‘te veel’ motoronderdelen gebruikt. Telt de FIA gewoon door waar men gebleven is met de Renault-motoren? Kan Red Bull net doen alsof de motor simpelweg de nieuwste spec van ‘TAG Heuer’ is? We konden dit niet direct vinden in de regels. Kom er maar in @edge…

Opvallend: qua puntentelling houdt het reglement wél expliciet rekening met een switch als deze

In Artikel 8.3 van de Sporting Regulations staat het volgende over een situatie waarin een team van motorfabrikant wisselt:

All points scored with an engine of different make to that which was first entered in the Championship may count (and will be aggregated) for the assessment of a commercial benefit, however such points will not count towards (nor be aggregated for) the FIA Formula One Constructors Championship.

Kortom, Red Bull Racing mág van leverancier wisselen en kan dan alsnog dik geld opstrijken voor hun positie in het kampioenschap. Alleen puur voor wat betreft het sportieve aspect, heeft een dergelijke switch implicaties: punten die Red Bull in de resterende races met Honda zou halen ‘tellen’ in dit opzicht niet. Voorbeeld: stel dat Red Bull in Spa naar Honda switcht en een team als Renault haalt in de rest van het seizoen zoveel punten, dat het Red Bulls huidige puntenaantal verbetert. Renault neemt dan officieel de plek over van Red Bull Racing in de eindrangschikking van het kampioenschap, óngeacht van hoeveel punten Red Bull nog scoort met hun Honda motor. Echter, Renault plukt daar vervolgens níet de financiële vruchten van.

Kortom, een switch zou in theorie kunnen en als de emoties hoog oplopen misschien nog kunnen plaatsvinden ook. We achten deze kans echter (zeer) klein. Red Bull heeft immers ook nog een zusterteam dat al rijdt met de Honda-motor en het niet zo erg vindt als de grote broer om de data vraagt. Dat is niet hetzelfde als echt zelf aan de slag gaan met zo’n nieuwe motor, maar toch zetten we er vraagtekens bij of Red Bull echt zoveel heeft aan een switch op dit moment. Wat denk jij? Kan je niet vroeg genoeg beginnen met Honda omdat je dit jaar toch geen kampioen meer wordt, of moet Red Bull geen overhaaste beslissingen nemen?

Image-Credit: Red Bull-Honda mockup via Reddit