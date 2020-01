Koopt Hammond zijn laatste auto met verbrandingsmotor?

Richard Hammond doet zichzelf nog één keer een old school auto cadeau.





Van prominente autojournalisten is het natuurlijk leuk om te weten wat ze zelf nou eigenlijk rijden. We beseffen bij Autoblog als geen ander dat die behoefte er is. Richard Hammond behoort zonder twijfel tot meest bekende gezichten in de autowereld, vanwege zijn functie als Top Gear The Grand Tour-presentator. Zeer recent heeft hij een nieuwe auto in ontvangst genomen. The Hamster heeft gekozen voor een van de meeste Britse merken ter wereld: Morgan.

Om precies te zijn gaat het om een Plus Six. Voor Morgan-begrippen is dit eigenlijk een ontzettend moderne auto. Het model werd vorig jaar geïntroduceerd. Het klassiek ogende uiterlijk herbergt een motor die afkomstig is uit de nieuwe BMW Z4 M40i (of de nieuwe Toyota Supra). We hebben het dan over een zes-in-lijnmotor die normaal gesproken 340 pk produceert. Naar verluidt zijn het er in Hammond’s Morgan nog ietsje meer. De motor is gekoppeld aan een achttraps ZF-automaat. De karaktervolle roadster sprint daarmee in 4,2 seconden naar de 100 km/u. Bloody hell!

Volgens DriveTribe is de Britse sportwagen door de lezers samengesteld. Als je onder samenstellen verstaat: kiezen uit twee kleuren voor het interieur, dan klopt dit als een bus. Als je een iets ruimere definitie van samenstellen hanteert, dan heeft Richard hem gewoon grotendeels zelf samengesteld. Hoe dan ook, het eindresultaat is een fraaie deels zwarte, deels matzwarte auto met een rood interieur.

De Plus Six is overigens niet de eerste Morgan die Hammond is zijn bezit heeft. Eerder had hij namelijk al een Aeromax. Zijn garage is door de jaren heen met van alles en nog wat gevuld geweest, maar hij heeft wel duidelijk een zwak voor Britse auto’s. Dit blijkt onder meer uit de E-type en de Land Rovers die Hammond in zijn bezit had. De Morgan Plus Six past uitstekend in dit rijtje.

Toch lijkt er wat te veranderen aan de voorkeuren van Hammond. Hij deed namelijk een opmerkelijk uitspraak voor een petrolhead. Hij zei dat dit zomaar eens de laatste auto met een verbrandingsmotor kan zijn die hij aanschaft. Daarmee lijkt het erop dat hij in de voetsporen van James May gaat treden, die onder meer een Mirai, een Model S en een i3 bezit.