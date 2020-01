Dit is goedkoopste bedrijfswagen EV van Nederland

Heel erg leuk, maar wat kun je ermee?





Dat elektrische auto’s een dingetje kunnen worden, blijkt wel uit de verkoopcijfers van vorig jaar. Heel kort door de bocht kunnen we zeggen dat het puur duur financiële prikkels komt, maar dat is te kort door de bocht. Een elektrische auto kan wel degelijk zijn voordelen hebben.

Daarom zijn de elektrische occasions zo interessant. Want op de occasionmarkt zie je echt hoe een model in de smaak valt. Maar er is nog iets wat je kunt zien: hoe snel de ontwikkelingen vorderen. Daarom voor vandaag: de allergoedkoopste elektrische bedrijfswagen van Nederland. Nu hebben we wel een beetje gesmokkeld, want er stonden ook een paar semi-brommers met het vermogen waar een tondeuse nog niet jaloers van zou worden.

Nu is de auto die je op de afbeeldingen ziet ook geen ware krachtpatser. Het is een Renault Kangoo Z.E. Deze auto werd in 2010 onthuld en destijds was de redactie er zeer te spreken over. Ahum.

De Kangoo Z.E. is voorzien van een elektromotor die 60 pk levert. Relatief weinig, gezien het leeggewicht van 1.400 kilogram. Gelukkig levert de elektromotor ook 226 Nm vanaf 0 toeren, waardoor de auto alsnog voldoende vlot aanvoelt. Het is in elk geval stiller dan zo’n instapdieseltje. Het is niet spectaculair, maar dat is nooit het geval bij zo’n kleine bestelbus.

Nu hoor ik u vragen: wat is de actieradius, dan? Eh, ja. Deze bedraagt 160 km. Toen ‘ie nieuw was. Om het nog erger te maken, volgens de NEDC meetmethode. Dus in de praktijk moet je wel rekening houden met af en toe bijladen. Zeker in de winter. Tenzij je slechts hele korte kilometers maakt in druk stadsverkeer.

Is het dan allemaal paté met peren? Welnee. Allereerst: kijk er eens naar! Toch gewoon een keurig bestelwagentje? Ten tweede: hij is níet wit. Ook best bijzonder. De laadruimte is wel wit met wat betimmering van hout. Nog een voordeel is de aanwezigheid van airco én een ‘automaat’. Beide zijn zeker geen gemeengoed in deze klasse. Gelukkig is er wel een financieel voordeeltje, want de verkopende partij wil er 4.450 voor hebben. De auto heeft slechts 27.170 km gereden.







Nu is het moeilijk kilometers vreten met techniek van 10 jaar geleden, maar deze auto is nog praktisch nieuw. Oh, laatste nadeel voor de snelheidsfreaks onder ons: de auto is begrensd op 130 km/u. Mocht je deze tweedehands bedrijfswagen willen kopen, de advertentie check je hier.