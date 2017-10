Dit is de nieuwe Audi A7!

Na de introductie van de A8 is dit de volgende nieuwe dikke Audi die het levenslicht ziet.

De tweede generatie A7, dit is ‘m dan! In 2010 begon het allemaal voor de Audi die samen met de Q7 voorlopig het grootste oneven nummer draagt in het modelgamma. De eerste A7 was het antwoord van de boksbeugel op de Mercedes CLS. Twee jaar later zette BMW er ook nog de 6-serie Gran Coupé tegenover. Als je het spelletje ‘welke van deze drie is niet als de andere twee’ zou spelen, kozen de meeste mensen waarschijnlijk voor de A7 als de vreemde eend in de bijt. Niet alleen omdat de Audi baseerde op een FWD-basis, maar ook omdat de A7 een liftback is terwijl de andere twee sedans zijn. Hate it or love it: het geeft de A7 wel iets unieks.

Aan dit concept wordt niet getornd, maar qua looks verandert er toch wel wat. Waar ze bij sommige andere merken roepen dat ze streven naar onderscheidend design voor de verschillende modellen in het gamma, spreekt Audi’s persbericht over de A7 trots over de familiegelijkenis met de A8. Uiteraard is de grille im Großen und Ganzen (vooral Großen in dit geval) min of meer hetzelfde als bij de A8, maar ook aan de achterkant volgt de A7 echter het voorbeeld van de grote sedan. Rondere lampen vervangen de oude hoekigere units.

Sowieso is de hele achterkant wat ronder dan voorheen. We zagen in 2014 overigens al een voorproefje op deze nieuwe styling van Audi met de Prologue concept. Ik graaf deze vernieuwing wel, die we ongetwijfeld ook terug zullen gaan zien op de kleinere Audi’s in de toekomst. De stoere, dikke wielkasten zijn volgens Audi overigens een eerbetoon aan de Ur-Quattro. En wij maar denken dat de Audi Sport Quattro concept dat was.

Dat ze bij Audi ook af en toe autoblog lezen, blijkt wel uit de volgende passage uit het persbericht:

Het zijaanzicht van de A7 Sportback wordt gedomineerd door een lange motorkap, grote wielbasis, korte overhangen en een aflopende daklijn.

Halleluja! Korte frontoverhang! Nou ja, relatief kort dan. Het is een mooi streven van Audi om de modellen een beter geproportioneerde RWD-look te geven, maar ik wil de technische tekeningen zien. Hoe lang is die neus nou echt? Dat staat er helaas niet bij.

Wel geeft Audi ons wat andere afmetingen van de A7: 4.969 millimeter lang, 1.908 millimeter breed, 1.422 millimeter hoog. De wielbasis meet 2.926 millimeter. De bagageruimte biedt plaats aan 535 liter, en als je de achterbank opklapt kan je de hele IKEA opkopen. In de 1.390 liter kan je vast wel wat pakketjes kwijt waarmee je thuis Bostraks, Kviknes en Brimnessen op kan bouwen.

Lampjes

Nog even twee speciale puntjes waar Audi zelf veel aandacht aan besteedt. Ten eerste, altijd belangrijk bij een nieuwe Audi: wat hebben de engineers nu weer bedacht op het gebied van kekke armaturen? De A7 stelt niet teleur. Er zijn drie soorten koplampen leverbaar: LED, HD Matrix LED en HD Matrix LED met lasergrootlicht. De achterlichten zijn opgebouwd uit dertien verticale segmenten, die aan iedere zijde worden verbonden door een LED-strip. LEDs, Matrices, Las0rz, het is er allemaal. De lichtshow op de snelwegen bij het woon-werkverkeer wordt dus weer wat spannender nu de ‘R’ weer in de maand zit.

Kunstmatige intelligentie en (autonome) techniek

Net als bij de A8 zet Audi zwaar in op moderne snufjes. De cockpit is helemaal Bladerunneresque opgezet waardoor je je al in 2019 waant. Net als in de A8 bestaat de middenconsole feitelijk uit twee schermen. Het bovenste scherm meet 10,1″, het onderste 8,6″. Maar ook qua autonome techniek is de A7 up-to-date, dankzij maximaal vijf radarsensoren, vijf camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner.

Mocht je interesse hebben in de A7, hoef je niet heel lang te wachten. Vanaf november is de auto in Nederland leverbaar.