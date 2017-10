‘BMW’s gaan minder op elkaar lijken’

Kijk, dat is nog lekker nieuws om het weekend mee af te sluiten.

Als er iets is wat op de gemoederen bezig houdt, is het wel de designtaal van BMW. Het is een populair merk bij veel mensen. De harde kern is behoorlijk conservatief. Sinds het vergaan van de Sharknose BMW’s ‘is het niet meer wat het geweest is’. Die generatie kan plaats maken voor de groep liefhebbers die helemaal week in de knieën wordt van de 3 Serie (E46), 5 Serie (E39) en 7 Serie (E39). Volgens @Jaapiyo is dat de ‘Gouden Generatie’ van het merk met de twee nieren.

Gelukkig hebben we ook progressievere collega’s, zoals @RubenPriest. Hij kan de ‘Bangle-Era‘ BMW’s goed waarderen. Die zijn aanmerkelijk moderner. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat BMW wel een andere designtaal moest aannemen, want het merk ging veel meer verschillende modellen voeren. Dan kun je niet alles op elkaar laten lijken. Het gekke is: dat is anno 2017 juist gebeurd. BMW heeft meer modellen dan ooit in zijn gamma. Van kleine MPV’s tot groteske SUV’s en alles wat daar tussenin zit. Op een enkele uitzondering na (6 Serie), lijken ze best veel op elkaar. Koplampen die tot de grille lopen, hockeysticks aan de zijkant en achterlichten die te groot en te breed lijken te zijn.

Daar komt gelukkig verandering in. Het Amerikaanse AutomobileMag sprak met de Designchef van BMW, de Nederlander Adrian van Hooydonk. Je zou het niet zo snel zeggen, maar de gerespecteerde ontwerper werkt alweer bijna 25 jaar voor BMW. Tot nu toe is BMW zijn enige werkgever in de autosector geweest.

Zijn twee laatste fraaie wapenfeiten zijn de 8 Serie Concept en de Z4 Concept. We zeggen expres fraaie wapenfeiten, want de X7 Concept was er (helaas) ook nog. Van Hooydonk noemt Z4 en 8 Serie een vooruitblik op BMW’s volgende design-richting. Naar verluidt zullen beide auto’s bijna ongewijzigd in productie gaan. Van Hooydonk benoemt bij deze design-richting de termen precisie en poëzie. OK, daar kunnen we weinig van maken.

Maar de uitleg van Van Hooydonk stemt ons hoopvol. Met de nieuwe designrichting worden er grotere stappen genomen in evolutie. Ook zal het karakter per model unieker zijn. Het belangrijkste is echter dat alle series een separate look krijgen. Dus niet meer een worst in diverse formaten, maar unieke modellen.

Dan de termen ‘precisie’. Dit houdt in dat het aantal lijnen gaat afnemen, maar wel scherper worden. Simpelweg: gewaagder en eenvoudiger. Het ‘emotie’-aspect komt voort in het bewerken van de oppervlaktes, wat voortaan nog complexer wordt. Wat dat betreft zijn de concepts van Z4 en 8 Serie een goed voorbeeld hiervan.

In de komende 2 jaar zullen er zes (6) nieuwe modellen in productie gaan. Deze worden veel dynamischer dan voorgaande BMW’s. Kijk dat is nog eens goed nieuws. Misschien moeten we de BMW X7 als een soort Porsche Cayenne zien. Mensen willen zo’n auto en een fabrikant kan er goed aan verdienen. Als BMW dankzij de X7 auto’s als de Z4 en 8 Serie kan produceren, is zo’n X7 zo erg nog niet.