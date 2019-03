Dit is de nieuwe auto van Fast & Furious-acteur The Rock

Dit is heel goed.

Voor iemand die regelmatig op het witte doek verschijnt in allerhande snelle bolides, heeft Dwayne ‘The Rock’ Johnson in het echte leven maar weinig succes met superauto’s. De bijna twee meter lange acteur is praktisch even breed en moet zich daarom met enige moeite in de aerodynamische wonderwerken wurmen. Zodoende kan hij zich in het dagelijkse leven het beste voortbewegen in ruimere, grotere wagens.

In een artikel dat wij enkele maanden geleden publiceerden namen wij het wagenpark van de bonkige Samoaan al onder de loep. Vandaag hebben wij reden om wederom licht te schijnen op het privéleven van De Rots. Op de Facebookpagina van Hennessey Performance feliciteerde het bedrijf de acteur namelijk met zijn nieuwe aanwinst: hun steengoede VelociRaptor V8.

Het was al duidelijk dat Johnson weke knieën kreeg van robuuste Amerikaanse pick-ups. De Fast & Furious-ster winkelt maar wat graag bij Ford en heeft in zijn garage, naast een GT, een custom F-150 staan. Deze week heeft hij de overtreffende trap van deze wagen in ontvangst mogen nemen, in de vorm van de bijna 770 pk sterke VelociRaptor.

Hennessey Performance heeft de opgewaardeerde F-150 (rijtest) ontdaan van zijn 3,5-liter EcoBoost-motor en in de plaats daarvan een vijfliter V8 geplaatst. Dit blok produceert zoals gezegd ongeveer 770 pk, waarvan het meerendeel naar de achterwielen wordt gestuurd. De Hennessey heeft een supercharger met een inhoud van 2,9-liter en schakelt eenvoudig door zijn verzetten middels een tientrapsautomaat. In 4,1 seconden bereikt de auto de 100 km/u.

The Rock is zeker niet de enige in Los Angeles met een verse bolide van de Amerikaanse tuner. Rapper Post Malone bezocht het bedrijf recentelijk bijvoorbeeld ook om zijn VelociRaptor 6×6 op te pikken. Wellicht heeft Austin iets te compenseren…