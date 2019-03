Leverancier van Tesla koopt fabriek van rivaal

Zo gaat het nu eenmaal.

De zaken bij Tesla gaan redelijk voorspoedig en dus groeien het bedrijf en alle partijen die aan de Amerikaanse autofabrikant zijn verbonden gezellig door om aan de vraag te kunnen voldoen. In Zuid-Korea heeft dit zich deze week geuit in de vorm van een nieuwe aankoop voor een van de leveranciers van het bedrijf, zo schrijft Automotive News Europe.

De een zijn dood is in dit verhaal vrij letterlijk het brood van de ander, want de aankoop in kwestie is een recentelijk door General Motors gesloten fabriek. De leverancier van Tesla is akkoord gegaan en zal spoedig overgaan tot betalen. Naar verluidt kost de faciliteit krap 100 miljoen dollar. Wanneer de fabriek in handen is van de leverancier, dan zal het nog eens tientallen miljoenen steken in het vernieuwen van het pand om de productie van elektrische voertuigen te kunnen realiseren.

De productie moet in 2021 starten en in dat jaar wil het direct 50.000 voertuigen kunnen produceren. In 2025 moet de productiecapaciteit zijn verdriedubbeld naar 150.000 auto’s per jaar. De auto’s zullen waarschijnlijk geleverd worden aan de Verenigde Staten en landen in Europa.

Hoewel de partij die de fabriek gaat overnemen vooral bekendstaat als leverancier van Tesla, heeft het ook nauwe banden met een automaker uit het eigen land: Hyundai. Vooralsnog is het niet bekend welke van de twee merken de fabriek zal gaan gebruiken. Wel is duidelijk dat het project voor tenminste 900 nieuwe banen zal zorgen.

Beeld: Flickr