Nissan cabriolets door de jaren heen (ze zijn raar!)

Nissan en cabriolets, dat is een hele vreemde, als je er zo over nadenkt. Wij duiken in de historie!

Voor velen is Nissan een merk als vele andere Japanse c.q. Aziatische merken. Over het algemeen spreken hun producten voornamelijk de ratio aan. Een heel degelijk doch ietwat belegen merk. Maar af en toe weten ze goed te verassen.

Denk aan diverse sportieve auto’s (de Skyline GT-R is een van de meest mythische auto’s ooit gemaakt). Ook leuk: vroeger maakte Nissan op basis van één model een hele hoop varianten. Naast de sedan of hatchback was er ook een stationwagon, coupé, pick-up, liftback en ga zo maar door.

Nissan Cabriolets

Er is echter één autotype dat bijna in zijn geheel ontbreekt: de cabriolet. Ja, Nissan heeft cabriolets gemaakt, maar ze zijn zeldzaam. Om er zo even tien op te noemen kost je echt wel even wat tijd. Wij moesten ook eventjes Gran Turismo aanzetten en de autokronieken afstoffen.

Ja, er zijn Nissan cabriolets geweest. Maar echt een succesvolle combinatie is dat niet geweest. Dat niet alleen: er was altijd wel een vreemd verhaal omheen. En dat is juist wat wij met jullie gaan doornemen! Pak er een glas chocomel bij, neem een gevulde koek en ga er maar eens goed voor zitten:

Prince Skyline Sports (BLRA-3)

1961 – 1963

De Skyline is geen uitvinding van Nissan, maar van Prince. Toen Nissan Prince overnam, namen ze de Prince Skyline over en werd dat de Nissan Skyline. Dat zijn altijd sedans en coupés geweest. De Prince Skyline is er zelfs als cabriolet geweest.

Mocht je het voorkomen Italiaans vinden, dan klopt dat. De koetswerkjes werden hand geklopt door Michelotti. De BLRA-3 is de eerste sportieve variant van de Skyline en de vroege voorvader van de latere GT-R-modellen. Uiteraard is het een zeldzaam model, er zijn er slechts 25 van gebouwd.

Nissan Pulsar EXA Convertible (HN12)

1985

Speciaal voor het 15-jarige jubileum van de Nissan Pulsar was er dit speciaaltje. De Nissan Pulsar EXA is een cabrio-versie van de auto die wij als Sunny kenden. De EXA was een sportievere variant en in 1985 hadden ze op basis daarvan deze Convertible. De kap was gemaakt van gewoven stof en waterdicht. Ook bijzonder was het polycarbonaat glas erin, waardoor je redelijk goed naar buiten kon kijken.

Ondanks dat concurrenten als Peugeot, Ford en Volkswagen veel cabriolets verkochten in deze klasse, wilde Nissan toen al geen succes met een open auto. Er zijn er namelijk 100 van gebouwd en toen vonden ze het wel goed zo. Uiteraard wil je ook nog de technische specs: er is een 1.5 vierpitter zonder turbo, die er 85 pk uitperst. Maar het wagentje weegt slechts 905 kilogram, dus je komt op zich vooruit.

Nissan Silvia Convertible Autech (S13)

1988 – 1991

Ja, we begrijpen dat de Nissan 200SX (Silvia) vooral bedoeld was als coupé. De prestaties en wegligging worden deels teniet gedaan als je er een cabrio van maakt. Maar om meer auto’s te verkopen, is het geen slecht idee.

De BMW M3 Cabrio, Saab 9-3 Viggen Cabrio en Audi RS4 Cabrio zijn slechter dan de gesloten uitvoering, maar ze verkochten wél. Een open Nissan Silvia was niet echt mogelijk. We zeggen ‘niet echt’, want Nissan bouwde ‘m niet, maar Autech wel.

Infiniti M35 Convertible (F31)

1990 – 1992

Kennen jullie de film Three Kings nog, waar Ice Cube refereert aan de Lexus Cabrio? Ja, die was er niet tijdens de Golf-oorlog, maar het was een Infiniti M30 Convertible. De M30 is een Nissan Leopard, een soort luxe coupe met dikke motoren die je gek genoeg niet in Gran Turismo tegenkomt. De Infiniti M30 was een luxe versie en de M30 Convertible de open variant daarvan.

De M30 Convertible werd door ASC omgebouwd in de VS. Vandaar dat de Nissan-versie niet te vinden is van deze auto. In 3 jaar tijd zijn er ongeveer 6.000 van gebouwd. Niet verkeerd. De M30 had altijd de VG30-motor, een dikke 3.0 V6.

Nissan 300ZX Cabrio (Z32)

1993 – 1996

Ondanks dat er in de jaren ’90 een groot aantal Japanse sportwagens waren, waren er weinig een cabriolet. De NSX kon je als Targa krijgen (NSX-T) en in de VS kon je de 3000GT Spyder bestellen. Die auto werd ook omgebouwd door ASC (American Sunroof Company). En dat bedrijf deed ook de Cabrio-versie van de Nissan 300ZX. De motor is een 3.0 V6 met dubbele turbo, goed voor 280 pk.

De versie zonder turbo is er nooit geweest als Cabrio, dus je hebt altijd de Dikke Sjaak. De auto’s zijn alleen in de VS verkocht van 1993 tot 1996. In totaal zijn er 3.846 exemplaren van gebouwd. Daarna was het gedaan met de pret. De 300ZX bleef leverbaar in Japan, maar niet meer in de VS. De ombouw vond ook plaats in de VS, niet Japan.

Nissan March Cabriolet (FHK11)

1997 – 2001

Japan kreeg dan weer wel deze, de Nissan March Cabriolet. Dat is natuurlijk niets meer of minder dan een Nissan Micra cabriolet. Kleine, betaalbare cabriootjes waren populair in de jaren ’90. Denk aan de Rover 111 Cabrio, Fiat Punto Cabrio en Suzuki Swift Cabrio.

Overigens kon je de March ook nog als pick-up, sedan en stationwagon krijgen in Japan. De Cabrio is de meest bijzondere en zeldzame. In technisch opzicht niet bijzonder, er zit een CG13DE motor in, dus 79 brullende pk’s.

Nissan Silvia Varietta (S15)

2000

Als het gaat om de klapdakgekte hebben we een hoop meegemaakt zo rond de milleniumwisseling. De meest bijzondere die wij helaas nooit kregen was de Nissan Silva Varietta. In Nederland rijdt er sowieso één exemplaar rond, uiteraard een import. De ‘S15’-generatie is de laatste Nissan Silvia en dus de laatste sportieve compacte achterwielaandrijver. Helaas had je de SR20DE-motor, dus zonder turbo. Met 165 pk is het zeker geen strepentrekker.

De Nissan Silvia Varietta is meer bedoeld als aandachtstrekker. Je kon kiezen uit een handgeschakelde vijfbak of viertraps automaat. De meeste schijnen verkocht te zijn als automaat. In totaal zijn er 1.143 van gebouwd. Ja, dat lees je goed. Nu werd de ontwikkeling en productie uitbesteed aan Autech, maar toch. Doe je zo veel moeite om een bijzondere dakconstructie te ontwikkelen, bouw je er maar een handjevol.

Nissan Micra C+C (K12)

2005 – 2010

Met de Silvia Varietta was Nissan er vroeg bij met de klapdak cabriolets. De Micra C+C was een beetje laat. Peugeot ontketende een ware rage met de 206 CC, waarna andere merken in rap tempo volgden. De Micra C+C was, eh, bijzonder. De gewone Micra van de K12-generatie is echt een geinig ding, zeker als je een ‘160 SR’ weet te bemachtigen. De Micra C+C kwam pas ná de facelift (onthulling op de IAA 2005).

De Micra C+C was zwaar, krap, traag en vrij slap. Desondanks, als je een goedkope boodschappen-cabrio voor erbij zoekt, is deze open Nissan het bekijken waard. Vooral als ‘ie echt goedkoop is. Oh, ja, je kon ‘m krijgen in roze. Nissan hoopte met deze open auto een soort spirituele opvolger voor de Nissan Figaro te creëren, iets wat niet lukte. Alhoewel, de Figaro werd pas 10 jaar nadat deze uit productie was hip, dus de Micra C+C kan elk moment een rage worden!

Nissan 350Z Roadster (Z33)

2004 – 2009

De minst gekke van het stel. De Nissan 350Z kwam in 2002 op de markt en was een van de vele sportcoupés die het het leven van de Audi TT lastig gingen maken. Ook de Chrysler Crossfire en Mazda RX8 waren van de partij. De Nissan 350Z Roadster vergeleek men met de Honda S2000 (beide waren Japanse roadsters van 50.000 euro.

Het zijn exacte tegenpolen van elkaar. De S2000 moest je bij de strot pakken voor aansprekende prestaties, de Nissan leverde meteen bakken koppel en was een wat ongelikte beer. Het mag dan niet de meest delicate roadster zijn, maar het is wel een leuke kameraad om mee te stoeien: 280 atmosferische paarden, een handbak en achterwielaandrijving.

Nissan Murano CrossCabriolet (Z51)

2011 – 2014

Wie. In. Hemelsnaam. Bedenkt. Dit. Echt. Ok, de eerste Nissan Murano was terecht een succesje. Een dikke crossover met redelijk prima rijeigenschappen op het asfalt. In die periode had je de BMW X5 en de rest waren hobbelige wiebelaars. De latere Murano had het syndroom van graflelijke neus en was een minder groot succes. Nissan dacht dat het een leuk idee zou zijn om de crossover te combineren met een cabriolet.

Het resultaat – De Murano CrossCabriolet – is net zo verschrikkelijk als dat het klinkt. En toch he, dit zijn het soort auto’s dat het op de wegen net wat leuker maakt. Dat niet alleen, soms moet je als fabrikant gewoon wat proberen. De BMW X6 was een probeersel en creëerde een compleet nieuw segment. De Murano CrossCabriolet had ook een succes kunnen zijn. Dat werd het niet, dus hield Nissan het hierna gezien qua cabriolets.

Nismo 370Z Roadster (Z34)

2016 – 2021

In Nederland had je zeer beperkte keuze als je een open Nissan 370Z zoekt. Handbak of automaat. De Nismo versie was er alleen als coupé. Nu was het vooral prijslijst-vulling, want door de bizarre CO 2 -belasting bestond de prijs van de auto voornamelijk uit belasting.

Meer dan de helft van de 115 mille die het apparaat moest kosten ging naar Moedertje Staat. Logisch dus dat we ze in Nederland nauwelijks zagen en dus überhaupt geen Roadster kregen. Zonde, want het zijn toffe auto’s met een tot 344 pk gekietelde motor, dikke uitlaten, lichtgewicht Rays-velgen en een dikke bodykit.

Nissan MaxOut!

2023

En zo zijn we aangekomen op de Nissan Maxout. Het is overduidelijk een concept. En er zijn vaker Nissan cabriolet concept cars geweest, maar ook dat is een vrij kort lijstje.

Nu elektrisch rijden het nieuwe benzinerijden gaat worden, kijken wij uit naar leuke elektrische auto’s. Als dat betekent dat Nissan elektrische cabriolets gaat maken, zijn wij helemaal om. We begrijpen ook dat de auto nog écht in het conceptstadium zit.

Lieve lezers. Dit was de laatste keer dat het Autoblog Lijstje op maandagavond gepubliceerd wordt. De rubriek zal verhuizen naar de zondagochtend. Zodat jullie in het weekend lekker veel leesvoer hebben!