Vergelijking: de nieuwe BMW 3 Serie (G20) vs de oude (F30)

Generatie nummer zeven van de midden-BMW gooit wederom over een andere boeg. Of toch niet?

Er was een tijd dat de BMW 3 Serie de kleinste BMW was. Totdat de 1 Serie in 2004 die titel overnam was de toenmalige 3 Serie (de E46) de ‘bereikbare’ BMW. Bereikbaarder dan zijn grote broers 5- en 7 Serie. Befaamd vanwege zijn eenvoudige uiterlijk, goede rijeigenschappen en achterwielaandrijving, heeft de E46 voor velen nu al een legendarische status. Daar komt bij dat zijn opvolger in 2004, de E90, wat meer controverse liet opborrelen. Het design werd wat meer eigenzinnig, maar toch wel vertrouwd BMW.

Aangezien diens opvolger F30 de neergezette basis van de E90 overnam en eigenlijk alleen op detailniveau veranderde, zijn de die-hard BMW fans al bijna veertien jaar niet te spreken over nieuwe 3 Series. Ze doorstaan de tand des tijds op zich goed, maar niet zo goed als de E46. Daarom wordt er altijd gevreesd bij het introduceren van een nieuwe 3 Serie, omdat evolutie vaak wint tegenover ‘terug naar de basis’.

Die nieuwe 3 Serie was vorige week aan de beurt. Na vele teasers en speculaties op grond van die teasers, trok BMW het doek van de G20. Het BMW-familiegezicht is momenteel duidelijker dan ooit. Maar is de nieuwe 3 Serie écht een te heet gewassen 5 Serie, of gewoon weer een evolutie van de F30? Of een beetje van beide? We pakken de F30 er even bij om een beeld te vormen.

Bij de afbeeldingen staat bovenaan de G20, onderaan de F30.

Exterieur

Een BMW 3 Serie moet mooi zijn. Een 7 Serie is vooral groot, een 5 Serie is vooral zakelijk. Een 3 Serie is perfect in proportie. Daarom is het fijn om te zeggen dat de proporties weinig veranderd zijn. Op detailniveau wordt het duidelijk dat de eenvoud van de E46 helaas niet teruggevonden is. Oké, BMW moet met de tijd meegaan en dat doen ze prima, maar de vele vouwen en designfoefjes laten je afvragen hoe houdbaar dit design is. Dat is zorg voor later, want in grote lijnen lijkt het ontwerp op de F30. Nieuw zijn de 5 Serie-esque koplampen met 3D-Led lichtstrips als dagrijverlichting, zoals de F30 bij de LCI ook kreeg. Aan de achterkant zijn de verschillen duidelijker: de grote en brede X4-achterlichten zeggen gedag tegen de klassieke BMW-vorm, waar de lampen bestaan uit LED-strips met het knipperlicht er boven. Een laatste opvallende beslissing behandelde @jaapiyo al in zijn eerder gelinkte G20-voorspelling: de Hofmeister-knik is er nog wel, maar groeit meer naar het knikje achterop een Giulia toe.





Interieur

Het interieur van de F30 heeft zijn beste tijd lang en breed gehad. Dat is logisch in een auto van zeven jaar oud, want interieurs worden bij een facelift/LCI alleen technisch aangepakt. In de G20 verrast het interieur niet, want het gros van de features wordt gewoon uit de 8 Serie en X5 geleend. Het grotere infotainmentscherm met iDrive bijvoorbeeld, die nu ook als touchscreen werkt. Ook het volledig digitale instrumentarium maakt de G20 weer helemaal up-to-date. Zoals bij elke BMW uit de G-generatie geldt: het interieur oogt aanzienlijk nieuwer, maar als je de F-generatie van BMW gewend bent, zul je je snel thuis voelen in de nieuwe 3 Serie.





Techniek

De F30 stamt nog uit een tijd dat elke BMW beschikte over achter- of vierwielaandrijving. Maar in de levenscyclus van de F30 is er een hoop veranderd bij BMW. De nieuwe SUV’s zoals de X1 en X2, de 2 Serie Active en Gran Tourer en hoogstwaarschijnlijk de nieuwe 1 Serie hebben allemaal één ding gemeen: voorwielaandrijving en driecilinders als instapmotoren. Het moment waarop de woorden ‘driecilinder’, ‘voorwielaandrijving’ en ‘3 Serie’ in één zin voorkomen, zal menig BMW-fan de 3 Serie dood verklaren. Aangezien de LCI van de F30 al het nodige roet in het eten gooide qua puristische ondertoon, werd het ergste gevreesd voor de G20.

Ze spelen het gelukkig nog even safe: bij introductie komt de G20 alleen met viercilinders en één zescilinder. Helaas zijn de twee benzinemotoren allebei geen zespitters, de 320i en 330i hebben respectievelijk 184 en 258 pk. De diesels zijn de 318d (viercilinder, 150 pk), 320d (viercilinder, 190 pk) en 330d (zescilinder, 265 pk). Wel verdwijnt de handbak bijna volledig, alleen in de 318d en 320i kun je nog zelf roeren. Vergeleken met de F30 betekent het dat de benzinemotoren kleiner zijn, maar krachtiger. Een 340i met zescilinder is helaas nog niet beschikbaar voor de G20. De 3 Serie blijft ook bespaard van het andere gruwel en blijft zijn aandrijving op de achterwielen behouden. Optioneel is er ook xDrive.

Conclusie

De cliché ‘evolutie over revolutie’ zullen we dit keer overslaan, want vergeleken met de F30 zijn er in de nieuwe 3 Serie echt wel grote stappen gemaakt. Oké, er is sprake van evolutie, maar dat blijft één van de kenmerken van de 3 Serie sinds de E90. Hij kan weer even mee met de moordende concurrentie, maar het moet blijken of het ontwerp zo houdbaar is als de vorige 3 Series. Maar, afgaande op eerste reacties zou de G20 ook een moeilijke periode voor BMW kunnen inleiden.