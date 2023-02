Volkswagen VR6 modellen door de jaren heen

We kijken eens naar de vroege Volkswagen VR6 modellen!

Afgelopen week kwam het nieuws ter ore dat Volkswagen de Atlas heeft aangepakt. Het is een modelupdate zoals we er wel meer zien. In dit geval werd niet alleen het uiterlijk iets opgefrist, ook het motoraanbod werd aangescherpt. Dit betekent dat er nu nog maar één motor leverbaar is, een vrij potente 2.0 TSI viercilinder. Deze vervangt de oude (zwakkere) viercilinder en de VR6.

Nu denk je dat dat niet heel erg vreemd is, meer dat is het eigenlijk wel. In Europa is het motortype al een tijdje uitgefaseerd. In het iets ‘technisch liberalere’ Amerika mocht de VR6 nog wel verkocht worden, maar ook daar is er een einde gekomen aan de pret.

Dit betekent dat de motor in Europa en de VS niet meer te krijgen is (bij Volkswagen Nederland al langere tijd niet). En dat is jammer, want de VR6 is een bijzondere motor. Het in principe een combinatie tussen V-motor en lijnmotor. Dus een blok, maar dan onder een blokhoek van 15%.

Uiteraard is het geen uitvinding van Volkswagen, maar van Lancia dat het toepaste op de V4 sinds 1922. Echter kon VW het concept wel beter uitwerken. Wij kennen de motor uiteraard van de snelle Golfjes, maar de motor is ook geleverd in een hele hoop andere Volkswagens. We lopen de lijst met je door!

Volkswagen Passat VR6 GL

1991-1993

De motor werd het eerst geïntroduceerd in 1991 in de Volkswagen Passat. Daarmee had Volkswagen meteen een bijzonder wapen tegen de toegenomen ‘turbo-concurrentie’. Veel D-segmenters kregen rond die tijd een turbo of een kleine zescilinder. De Passat had een grote zescilinder, want 2.8 liter voor een middenklasser was echt flink in die periode.

De motor was goed voor 174 pk en 240 Nm. Nu niet schrikbarend veel, maar toentertijd echt een serieuze pets vermogen. In de meeste gevallen is de VR6-motor gekoppeld aan een Passat GT, maar dat hoefde dus niet. Als je wilde, kon je ook een Passat GL krijgen met de dikke motor. Sterker nog, je kon ’m zelfs als stationwagon bestellen.

Volkswagen Corrado VR6

1991-1995

Het probleem van de Corrado was dat deze eigenlijk te goed is. En dan niet zoals je partner ‘te eerlijk’ of ‘te vriendelijk’ is. Maar de Corrado was dermate geraffineerd dat de bestande motoren niet echt overtuigde. De 1.8 en 2.0 viercilinder waren niet echt denderend en de G60 was op papier een beter idee dan op asfalt. Met de VR6 veranderde alles.

Nu ineens had de Corrado een schitterende motor met een fraai geluid en veel vermogen. Ten opzichte van de Passat kreeg de Corrado een 2.9 liter variant, in dit geval met 190 pk en 245 Nm. Daarmee kon je in minder dan zeven seconden naar de 100 km/u sprinten en een top halen van 235 km/u. Dat is anno nu nog steeds lekker vlot.

Volkswagen Golf VR6

1991 – 1997

Het meest legendarisch werd de motor in de Volkswagen Golf. De Corrado ging in 1995 uit productie en in de Golf kon de motor in elk geval voortleven. Zo leuk en vermakelijk de Corrado was, was de Golf niet. De Golf stond op een ander platform en was ook anders bedoeld. De Golf VR6 is eigenlijk de voorloper van de luxe hyperhatch zoals we die nu kennen.

Dan horen wij je denken: maar die moeten toch vierwielaandrijving hebben? Nou, dat was mogelijk! De Golf VR6 had de 2.8 VR6 met 174 pk, maar je kon ‘m ook krijgen als VR6 Syncro, dus met vierwielaandrijving. Dan had je 190 pk tot je beschikking. De gewone VR6 kwam in 1991, de VR6 met automaat in 1993 en de VR6 met Syncro in 1995. Een heel bijzondere vermelding voor de Golf VR6 Syncro Variant, eigenlijk de voorloper van de Golf R Variant.

Volkswagen Vento VR6

1992 – 1998

Na twee generaties kreeg de derde generatie Golf sedan de naam Vento, althans, in Europa. In de VS bleef het model Jetta heten. Deze kon je grotendeels krijgen met de motoren en uitvoeringen van de Golf en ja, ook de VR6. Vanaf 1992 kon je de Vento VR6 bestellen bij de dealer, een jaar later was een automaat eventueel ook mogelijk.

Het mooie was dat je nauwelijks aan de auto kon zien dat het een snelle sedan was. Het was een keurig aangeklede sedan met toevallig een hele dikke 2.8 liter motor, waar je bij de concurrentie blij mocht zijn met een 2-liter viercilinder.

Volkswagen Passat VR6 Exclusiv

1993-1996

De vierde generatie Volkswagen Passat is heel stiekem een flink gefacelifte. Dus het is niet zo gek dat ze de motor meenamen naar deze versie, die in 1993 op de markt kwam. Wel bijzonder was dat je nu geen sportieve of eenvoudige variant kon kiezen. De motor was er enkel als ‘Passat Exclusiv’, met juist een heel rijke en luxueuze standaarduitrusting.

Je kon optioneel kiezen voor een automaat of vierwielaandrijving, maar niet alle twee bij elkaar. Als je een Syncro had, kreeg je niet zoals bij de Golf wél het geval was een dikkere motor Wel tof was dat de Variant ook leverbaar was als VR6. Vergeet niet dat in de vroege jaren ’90 de term ‘snelle stationwagon’ nog niet echt is uitgevonden. Dit model bleef tot 1996 in productie. De volgende generatie was er ook als VR6, maar dat was helemaal geen VR6, maar de dertigkleps V6 van Audi.

Volkswagen Sharan VR6 Carat

1996

Het mooie van de VR6 is dat het blok overal in paste. Of het nu een hatchback of limousine is, de VR6 past. De motor is nauwelijks breder dan een viercilinder en zelfs ietsje korter. Daarom was het ook de perfecte motor voor de Sharan, een MPV van Volkswagen die in samenwerking met Ford is ontwikkeld. De Sharan VR6 was een passend antwoord op de Espace V6.

Destijds was het heel bijzonder, maar je haalde niet eens 200 km/u hiermee (maar 199 km/u). Ook was de 0-100 tijd een tikkeltje relaxed: 11,8 seconden. Koos je voor de Syncro met automaat, duurde het zelfs 13,8 seconden om 100 te halen en stopte de pret bij 193 km/u. Gelukkig kon je street cred verdienen qua verbruik, want volgens de fabriek haalde je met moeite de 1 op 7,5. Goede oude tijd.

Volkswagen Multivan VR6

1996

De traagste Volkswagen met een VR6-motor is de Transporter. De motor debuteerde in de T4-generatie in 1996. Dat was nog de ‘AES’-motorcode, dus een 2.8 liter VR6 met slechts 140 pk, maar wel met 240 Nm. Het idee was dat je die laatste 34 pk niet nodig had in een bus, maar dat koppel wel. Heel populair was deze motor niet, omdat de 2.5 TDI behoorlijk potent was en veel zuiniger.

Volkswagen Golf V6 4Motion (1J)

1999 – 2003

Het idee van een luxe hatchback kreeg nog meer vorm in 1999, toen de Golf V6 Motion verscheen. Ondanks de naam V6 is de motor echt een VR6. Deze was aanzienlijk minder sportief dan de Golf GTI, die op zichzelf ook al niet sportief was. De 2.8 was een complete, luxe versie.

Je kon ‘m zelfs krijgen met navigatie, lederen bekleding, houten stuurwiel en xenon koplampen. Ook bijzonder was dat de 2.8 liter motor nu een vierkleps kop kreeg, waardoor het totaal op 24 kleppen uitkomt. Het enige waar je de V6 aan kon herkennen waren de badges en de dubbele uitlaat. Met een topsnelheid van 235 km/u een ware sleeper.

Je kan de V6 4Motion als Golf krijgen, maar ook de Bora sedan en Bora Variant waren als 4Motion leverbaar. Deze waren niet alleen zo snel en luxe als een mooie BMW 3 Serie, maar ook bijna net zo duur.

Volkswagen New Beetle RSI

2001 – 2002

Het komt niet vaak voor dat een straatversie heftiger is dan de raceversie. Volkswagen zat al een tijdje te spelen met de gedachte van een badge boven de GTI’s. Het was de bedoeling dat de RSI’s daarboven kwamen te staan. Er waren drie auto’s gepland, een Lupo RSI (225 pk uit een 1.8T), een Golf RSI en een New Beetle RSI. Gek genoeg haalde alleen die laatste het productiestadium. Het idee was om de van de Beetle Cup Car een straatversie te maken De Cup had een 2.8 liter VR6 met voorwielaandrijving, de RSI kreeg een 3.2 liter VR6 met 225 pk. De auto was extreem duur destijds: ongeveer even duur als een Porsche 911 Carrera 4 Coupé.

Weetje waar je niets aan hebt, maar waar je leen wel beter van wordt: ze hebben ooit gekeken om een New Beetle RSI cabrio te maken, die kwam er helaas niet. Misschien maar goed ook, want die zou wel helemaal duur geweest zijn.

Volkswagen Sharan V6 (7M)

2000 – 2008

In 2000 kreeg de Sharan een flinke opfrisbeurt. Je zou bijna zeggen een nieuwe generatie, maar in basis is het dezelfde versie. Wel kreeg de auto een compleet nieuwe neus en een nieuw interieur. De VR6 motor bleef behouden, maar kreeg ook hier de naam V6.

Het was geen speciale uitvoering, maar gewoon ‘een’ motor. Je kon ‘m als Comfortline, Trendline, Highline en later ook als Sportline krijgen. 4Motion was wederom mogelijk, zij het alleen op de luxere modellen. Ook wel lekker: je kon nu 200 km/u halen: 217!

Volkswagen Golf R32 (1J)

2002 – 2003

De ultieme VR6 kwam eind 2002. Een paar dingen zijn belangrijk. Ten eerste de badge. RSI werd omgedoopt tot R32, waarbij het cijfer stond voor de cilinderinhoud van 3,2 liter. Men zegt weleens dat de aandrijflijn van de New Beetle RSI komt, maar in deze auto heeft ’ie nóg meer vermogen: 241 pk.

Ook bijzonder was dat voor het eerst de DSG gebruikt werd, een automaat met dubbele koppeling. Tegenwoordig zien we dat overal, maar in 2002 was Volkswagen de eerste fabrikant die het leverde op een straatauto.

Tot zover deel 1, volgende week deel 2!