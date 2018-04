Ook BMW biedt een ‘flex-abonnement’ aan

Voor wanneer één BMW niet cool genoeg is.

Niet heel lang geleden meldden wij al dat je vanaf nu zelf kan bepalen wanneer je van Mercedes wisselt. Tof idee, maar niet origineel. Je kon een soortgelijk abonnement namelijk al afsluiten bij Cadillac, Audi of Porsche. Het lijkt de toekomst van deelauto’s te zijn en dus starten meer merken een dergelijke service. Introducing: Access by BMW.

BMW start in de VS met het Access-abonnement. Het werkt net zo eenvoudig als de eerdergenoemde services, je krijgt een abonnement op elke BMW die je maar wilt, wanneer je maar wilt. Je komt na het rondcrossen met je X5 terecht bij een boulevard, geen probleem: geef een seintje via de BMW app en er staat zo een 4-Serie Cabrio voor je neus. Dat vermeld BMW, in tegenstelling tot Mercedes, dus wel expliciet: je hoeft niet naar een bepaalde locatie te komen, BMW stuurt vanaf de meest lokale dealer de gewenste auto op je af, inclusief een volle tank en al je “driver-preferences” afgestemd op basis van de auto die de loopjongen weer voor je meeneemt. Simpeler kan niet, eigenlijk.

Wat dat betreft steekt de service van BMW nu al beter in elkaar dan die van Mercedes, want de soortgelijke service van Das Haus riep toch wat vragen op. Hoe komt de auto naar je toe, wordt AMG ook inbegrepen en misschien het belangrijkste: wat kost het? BMW heeft al uw antwoorden: de auto wordt gebracht en je hebt de keuze uit M-modellen. Nou ja, dat ligt ook nog even anders: BMW volgt het voorbeeld van Porsche middels de ‘tiers’. Je kunt kiezen tussen de twee niveaus ‘Legend’ en ‘BMW M’. Legend geeft toegang tot de reguliere modellen, van 2-Serie (in de VS kennen ze de 1-Serie niet) tot X5. BMW M, zoals je al had geraden, is de duurdere variant waarmee je keuze is uitgebreid van M2 tot M5.

Kosten? 2.000 dollar per maand voor de ‘Legend-tier’, 3.700 dollar per maand voor de BMW-M-tier. Ter vergelijking: een M760i kost 2.200 dollar per maand, net ietsje meer dan de hele standaard BMW range middels het Access-abonnement. Lijkt mij een makkelijke keuze, maar sommige mensen hebben liever één V12 in de hand dan 10 viercilinders in de lucht. Dat is dan ook wel weer begrijpelijk.

Of de service ook naar Nederland komt is vooralsnog niet duidelijk. Net zoals bij de eerdergenoemde merken is de service in de VS om te kijken of er animo voor is, daarna krijgen meerdere landen de service. Wil je toch een abonnement waarmee je voor een vast bedrag de volledige range van een automerk kan rijden? Dan moet je bij de jongens van Polestar zijn.

Imagecredit: @rubinsky via Autojunk.