Herleef turboloze tijden met deze ongebruikte Ferrari-V8

De 4,5-liter V8 heeft de Ferrari 458 altijd als de pest vermeden.

Ferrari is bijzonder terughoudend, in de zin dat ze het eigenlijk nooit waarderen wanneer mensen aan de haal gaan met hun producten. Vraag maar aan deadmau5. Dit betekent evengoed dat de sportwagenfabrikant met geen mogelijkheid losse motoren vanuit de achterdeur verkoopt om een zakcentje bij te verdienen, en de levens van gekke projectknapen op die manier versimpeld.

De enkele keren dat we zo’n Italiaanse brandstofstoker op het internet zien verschijnen, zijn dan ook tamelijk schaars. Zeker wanneer we spreken over de écht zeldzame motoren, zoals die uit de LaFerrari.

Met dit in het achterhoofd is het bovenal opmerkelijk te noemen dat we op een veiling van nota bene RM Sotheby’s een dergelijke krachtbron tegen het lijf lopen. Echter is het geen hyper-complexe KERS-creatie zoals de LaFerrari geniet, maar een authentieke, natuurlijk ademende 4,5-liter V8 uit de Ferrari 458.

De achtcilinder is een van Ferrari’s Laatsten der Mohikanen, daar de Italianen in het vervolg geen turboloze middenmotoren meer in haar auto’s zouden verwerken. De 458 werd opgevolgd door de 488, waarmee de coulissen voor het blok langzaam maar zeker sloten.

De 4,5-liter V8 die we hier voor ons hebben zal voor de koper een nagenoeg unieke vangst zijn. Het blok heeft namelijk nooit eerder onderdeel uitgemaakt van een aandrijflijn, en heeft daarom ook nog nooit in een 458 gelegen. Daarmee wordt het uitbrengen van een bod op de 570 pk sterke V8, die tot 9.000 RPM draait, toch wel héél aantrekkelijk. RM Sotheby’s wilde nog geen schatting uitbrengen van de uiteindelijke prijs.