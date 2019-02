Dit is de nieuwe Passat, als gelimiteerde R-Line Edition

Sinister, hoor.

Na de introductie van de vernieuwde Passat is Volkswagen niet onderuitgezakt in zijn lange leunstoel. Nee, de Duitse autofabrikant komt met het Autosalon van Genève op het oog alvast met een iets hetere versie van de Passat. Om het officiële debuut van de auto te vieren, komt het merk met een gelimiteerde station op de proppen.

De Passat Variant R-Line Edition, zoals de auto in zijn volledigheid genoemd moet worden, komt in een oplage van slechts 2.000 stuks op de markt. De relatief zeldzame versie van de Passat wordt uiteraard met ‘top-of-the-line’ motoren geleverd. Klanten kunnen de R-Line Edition configureren met een krachtige diesel- of benzinemotor. In het geval van laatstgenoemde gaat het om een 272 pk sterk TSI-blok, de zelfontbrander komt met 240 pk ook weinig tekort. Daarnaast heeft de auto standaard 4MOTION-vierwielaandrijving.

Bij een R-Line model als deze zijn het echter niet de motoren, maar de buiten- en binnenzijden die onder handen worden genomen. Volkswagen begint met het omtoveren van de Variant door hem te hullen in de kleur ‘Moonstone Grey’. De duistere tint wordt gecombineerd met een aantal zwarte elementen, zoals de “spoiler”, de dakrails en ook de velgen. Het interieur, waar we R-Line stoelen en logo’s vinden, is eveneens zwart gekleurd. Vanaf mei kan men de auto bestellen.