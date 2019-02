Autosalon van Genève 2019: dit zijn de primeurs

De Salon van Genève mag dan klein zijn qua oppervlakte, qua nieuws pakken de meeste merken groots uit.

Toch wordt het elk jaar wat minder. Genève lijkt nog steeds de belangrijkste beurs, maar de downfall van autoshows is al een tijdje geleden ingezet. Reeds in 2014 gaf Volvo aan dat men nog maar één beurs per regio zou bezoeken. Het Zweedse merk zou trouw blijven aan het jaarlijkse feestje in Genève, maar zelfs dat is niet heilig meer. Men is dit jaar niet aanwezig, al zal submerk Polestar wel acte de présence geven. Naast Volvo is ook Ford niet aanwezig, evenals Jaguar en Land Rover. Tot slot is Opel ook een afwezige.

Het zijn dus een aantal grote merken, die geen stand hebben. Toch blijft er genoeg over. Hieronder geven we een overzicht van de primeurs die we op dit moment verwachten. De lijst zal worden aangevuld zodra er meer info is.

AIWAYS U5

Alpina B7 (G11-G12)

Audi Q4 e-tron concept

Audi TT-RS (8S) (facelift)

Bentley Bentayga Speed

Bentley Blower Special (special edition ter ere van 100-jarig bestaan)

BMW X3 M (F97)

BMW X4 M (F98)

BMW X7 (G07) (Europese primeur)

Bugatti Chiron Sport 110 Ans

Citroen Centenary Concept

CUPRA Concept

Ginetta (nieuwe supercar)

Hispano Suiza Concept

Honda Tomo Concept

Honda Urban-EV Concept 2

Kia Electric Concept

Lamborghini Huracan EVO

Lagonda All-Terrain Concept

Lexus LC Cabrio

Lexus RC-F Track Edition

Mazda CX-4

Mazda MX-5 30th Anniversary

Mazda 3 Hatchback

McLaren 720S Spider

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Mercedes-Benz GLC (facelift)

Mercedes-Benz V-Klasse (facelift)

Mercedes-Benz EQV (elektrische V-Klasse)

Mitsubishi ASX (facelift)

Mitsubishi Engelberg Tourer Concept

Morgan ‘Wide Body’

Nissan (elektrische concept)

Peugeot 208

Pininfarina Battista

Polestar 2

Porsche 911 Cabriolet (992)

Porsche 718 Boxster T / Cayman T?

Puritalia Berlinetta

Renault Clio

SEAT Leon (‘concept’)

SEAT Concept (elektrisch)

Skoda Kamiq

Skoda Vision iV

Subaru e-Boxer Hybrid

Ssanyong Korando

Volkswagen Buggy Concept

Volkswagen Passat (B8) (facelift)

Volkswagen T-Roc R

Tuners

ABT e-Transporter

ABT Audi A6 Avant 50 TDI (C8)

ABT Audi RS4+ (B9)

ABT Audi Q8 50 TDI

ABT CUPRA Ateca

Brabus?

Mansory?

TECHART GTstreet RS