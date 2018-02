Dit is de vernieuwde Skoda Fabia

De op een na kleinste Skoda is weer helemaal fris.

Nadat Skoda vorige maand al een geheimzinnig plaagplaatje de wereld in stuurde van de nieuwe Fabia, krijgen we vandaag het echte werk te zien. Skoda zal het nieuwste lid van de familie volgende maand officieel aan het publiek onthullen in Genève. De auto komt er direct als hatchback, maar ook als de ruimere Combi.

De nieuwe Fabia krijgt een geheel nieuwe voor- en achterzijde, waar we voor het eerst LED-verlichting tegenkomen. De koplampen zelf zijn ook vernieuwd en pronken met een moderne verlichtingstechniek en andere mistlampen. Skoda presenteert eveneens een nieuwe reeks lichtmetalen velgen die, voor de hatchback, verkrijgbaar zijn tot 18″.

Binnenin de auto vinden we een bijgepunt design waar we een nieuw instrumentenpaneel mogen begroeten. Daarbij krijgt de Fabia (aankoopadvies) een set sierstrips op het dashboard en zien we tweekleurige zetels, die volgens Skoda bijdragen aan de verfijnde looks. Dankzij Skoda’s Simply Clever-functies kun je achterin USB-poorten laten plaatsen en de bodem van de kofferbak dubbelzijdig laten uitrusten. Oh, je wilt het ook zien? Beeld ervan hebben we nog niet gekregen.

Op technisch gebied voorziet Skoda de nieuwe Fabia van een viertal efficiënte motoren. De Fabia krijgt 1-liter driecilinder benzinemotoren die vermogen leveren van 60 pk tot 110 pk. De instapper krijgt de 1-liter MPI-motor en is goed voor 60 pk. Diezelfde MPI-motor levert in hogere configuratie 75 pk. De TSI-motoren zijn ook weer van de partij. De 1-liter TSI is goed voor zowel 95 pk als 110 pk. De krachtigste variant kan er overigens nog een zeventraps DSG-transmissie bij kiezen.

De Skoda Fabia is tenslotte voorzien van een reeks assistentiesystemen, zoals Rear Traffic Alert (die waarschuwt voor naderend verkeer van achter) en Grootlichtsassistent. Deze laatste functie zal echter laten pas op de auto verschijnen.

Prijzen zijn vooralsnog niet bekend.