Peugeot 508 aan de groeihormonen

Om serieus te kunnen concurreren in China met de markt daar, moet ook de 508 groeien.

Audi’s A6L is zeker niet het enige verlengde pronkstuk die men kan bewonderen op de Guangzhou International Motor Show. De Fransen zijn er ook nog. Op de Dongfeng Peugeot stand staat het merk met de zeer geliefde e-Legend Concept, maar ook een kersverse 508L.

De 508L is het nieuwe vlaggenschip van Dongfeng Peugeot in het Aziatische land. Peugeot laat weten dat de verlengde D-segmenter speciaal voor de Chinese markt is ontwikkeld. De auto zal dan ook in China van de band rollen. Volgens Peugeot staat de letter ‘L’ voor Luxury, Long en Latest Technology. Dit vertaalt zich naar ruimte, status en technologie, aldus de Franse autobouwer.

De wielbasis is toegenomen met 55 mm in vergelijking met een reguliere 508. Daarmee bedraagt de wielbasis 2,84 meter. De 508L is 4,85 meter lang. Er is één groot designverschil in vergelijking met de gewone 508. De stijlloze raamlijsten zijn verdwenen en daar is een frame voor in de plaats gekomen. Dit toffe element van de 508 gaat daardoor verloren, maar er komt wel meer hoofdruimte voor in de plaats.

De Dongfeng Peugeot 508L komt in het eerste kwartaal van 2019 op de markt. Dit najaar is de reguliere 508 in China verkrijgbaar als benzine, diesel en een plug-in hybride.